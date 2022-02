Por qué EE.UU. suspendió la importación de paltas desde México

plantaciones de palta.jpg Plantaciones de Palta cerca de Uruapan, en el estado de Michoacán, el "oro verde" de los narcos en México (Foto: Gentileza LA Times )

Palta: de la prohibición a la apertura y ahora...los Narcos

La producción mexicana de "aguacates" ( nuestras "paltas") estuvo imposibilitada de exportarse a los Estados Unidos durante casi un siglo. Una ley norteamericana de 1914 prohibía esa importación para evitar que una variedad de gorgojos, costras y plagas contaminen los huertos y plantaciones en los Estados Unidos. Después de muchas batallas legales y demostraciones fitosanitarias, México consiguió que la prohibición se levantara en 1997.

Pero tal vez esa ley contenía el germen de la violencia narco que ahora domina la producción del "aguacate" en México y su envío a los Estados Unidos.

Sucede que solo el estado centrooccidental del país, Michoacán tiene la autorización para exportar a norteamérica. Eso provocó que los precios de esta fruta se dispararan. Llegó a su valor más alto en 20 años.

palta de exportación.jpg La caja de paltas de 9 kilos, llagó a su valor de exportación más alto de los últimos 20 años, desde México a Estados Unidos (Foto: Bloomberg)

Por un cajón de 9 kilos, se pagan hasta 540 pesos mexicanos, el equivalente a US$26,23.

A principios del siglo XXI, por la misma carga, solo se pagaban 3 dólares. Esta suba del 800% hizo que los productores de cocaína de México, fijarán su vista en la palta. Una enorme cantidad de dólares podían ingresar de manera lícita en los Estados Unidos y sin riesgos.

"El oro verde"

Por eso se la rebautizó como el "oro verde". El consumo creciente en los Estados Unidos acompañó o traccionó la suba de precios. En apenas 10 años, los norteamericanos pasaron de consumir 2,5 kilos a 5 kilos en 2020. Como sigue en aumento, las estimaciones para 2026 ya superan los 6 kilos por persona.

Pero hay un único problema que incomoda a los narcos: la competencia de otros productores, más antiguos que ellos y que no se someten a su poder y control. En conclusión: hay que eliminarlos: del negocio y más también.

produccion de palta.jpg La producción de palta en México se duplicó en 11 años. (Foto: Statista)

En solo 11 años, se duplicó la producción de paltas. Pero detrás de esta transformación hay una historia de violencia por el control de las exportaciones a los Estados Unidos.

La amenaza de los narcos

Michoacán se ha convertido en un objetivo principal para los cárteles. En los últimos años han derribado bosques protegidos para establecer en su lugar enormes plantaciones de paltas.

Al mismo tiempo recurren a la violencia más extrema para correr a los lugareños y desplazarlos del cultivo del "oro verde", porque no responden a los jefes narcos.

En este tiempo, más de una docena de grupos criminales lucha por el control del comercio de la palta en el estado de Michoacán. Utilizan la violencia que aprendieron en el narcotráfico para atacar, hacer huir o matar a los campesinos que cultivaban el terreno hasta su "desembarco".

El precio de la "protección" es de US$250 por hectárea. El que no lo acepta sabe que tiene solo dos alternativas, huir de la región o esperar que sea asesinado en un ataque directo.

Los homicidios están en su punto más alto en México, pese a que la pandemia aún no ha terminado, no hay aislamiento o distancia que valga para los narcotraficantes. Gracias a la producción y exportación de paltas, gran parte de los asesinatos de hoy tienen poco que ver con las drogas. Ahora no quieren productores que les hagan sombra con paltas que ellos no producen o controlan.

aguacárteles.jpg Los productores rurales se arman para resistir a los narcotraficantes que quieren dominar la exportación de paltas en México ( Foto: gentileza the Guardian)

La violencia se ha incrementado en esa zona del centro oeste mexicano. Para intentar detenerla, los Estados Unidos han frenado las importaciones de la palta mexicana. Pero el presidente López Obrador, en lugar de tomar cartas en el asunto, en su primera reacción hizo todo lo contrario. Dijo que la medida de los Estados Unidos es un sabotaje a los agricultores mexicanos.

Michoacán, la cuna de la palta

Es el principal estado productor de palta de todo el país. Por eso el interés de los cárteles narcos por apoderarse de las plantaciones del "oro verde". Así concentran ellos los gigantescos volúmenes de exportación a los Estados Unidos

regiones de palta.jpg Producción de palta en México, Michoacán es la capital del "oro verde" ( Foto: Archivo)

En 2019, el estado de Michoacán produjo el 75% del total de la palta de México. Con un aumento del 3% sobre 2018. Ese porcentaje se ha ampliado en la actualidad. En segundo lugar, aparece el estado de Jalisco, con el 9% de la producción en 2019.

Pero Jalisco es un diamante en bruto. El próximo objetivo de los narcos para concentrar el mercado exportador. En 2021 trepó al 15% de la producción del país. Además, acaba de recibir la autorización para convertirse en el segundo estado de México que pueda exportar "aguacates" a los Estados Unidos.

El país al otro lado del río Grande y del muro inconcluso de Donald Trump se lleva anualmente, el 50% de la producción total de México.

Las exportaciones de palta significan ingresos por valor de US$ 2.473 millones de dólares para México. Por eso también le cabe el nombre de "oro verde". Para la economía mexicana es un tema tan complejo como los migrante ilegales a los Estados Unidos.

Pero mientras la violencia narco no se controle, los "aguacates" no volverán a cruzar la frontera.