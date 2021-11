Coronavirus: la OMS alerta que Europa está en un "punto crítico" de la pandemia

Esta cuarta ola afecta especialmente a Alemania, que registró durante la jornada un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia, con un total de 33.949 casos en 24 horas, según el instituto de vigilancia sanitaria Robert Koch.

"Estamos de nuevo en el epicentro", lamentó el director de la OMS Europa, Hans Kluge, en una conferencia de prensa virtual.

spain2jpg.jpg

La región europea de la OMS, que incluye a 53 países de Europa y Asia Central, entre ellos Rusia y varias repúblicas ex soviéticas, registró la semana pasada casi 1,8 millones de nuevos casos y 24.000 muertes, un 6 y un 12 % más respectivamente que la anterior, y en Europa el aumento de transmisiones en las últimas cuatro semanas es del 55 %.

Aunque la subida de casos es generalizada en todos los grupos de edad, la OMS destacó como más preocupante el “rápido” aumento en las personas mayores, ya que el 75 % de las muertes son de gente de más de 65 años.

“Por desgracia, la cuarta ola se está desarrollando exactamente como temíamos, porque no hay suficiente gente vacunada y porque las medidas ya no se aplican de forma suficiente”, dijo en Berlín el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler. Además mencionó medidas como el empleo de mascarillas y el distanciamiento social, así como las restricciones de acceso a algunos recintos para personas sin vacunar o que no han pasado pruebas diagnósticas.

El porcentaje de ingresos hospitalarios se ha duplicado además en la última semana, según los últimos datos.

europa.jpg

Y si no hay una reacción y la transmisión se mantiene a estos niveles, podría haber medio millón de muertos en la región de aquí al 1 de febrero, con 43 países en situación de “presión alta o máxima” en sus sistemas de salud, según proyecciones de la OMS.

”Nos encontramos en otro punto crítico de rebrote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro, donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer más”, dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Vacunación insuficiente

La OMS ha criticado a los países ricos por lanzar campañas de vacunación de refuerzo mientras la mayoría de los países pobres aún no han administrado las primeras dosis a sus poblaciones más vulnerables. La agencia dijo la semana pasada que cada día se administran en torno a un millón de vacunas de refuerzo, unas tres veces el número de dosis que se dan al día en los países pobres.

En ese sentido, Kluge apuntó sobre todo a la “insuficiente” cobertura de vacunas y al relajamiento de las medidas como causas principales del aumento de la transmisión, aunque sin olvidar factores como la estacionalidad, el inicio del curso escolar, la vuelta al trabajo presencial y el predominio de la variante delta, más contagiosa.

Los países de la región están en “distintas fases de la campaña de vacunación”, con una media de 47% de personas que han completado su vacunación. Sólo ocho países de la zona tenían al 70% de su población totalmente vacunada", afirmó y agregó “debemos cambiar nuestras estrategia, de reaccionar a los brotes de COVID-19 a impedir que se produzcan desde un principio”.

vacunacion europa.jpg

”Las vacunas son esenciales para superar la fase aguda de la pandemia, si las combinamos con medidas sociales y de salud pública. Nunca se prometió que las vacunas contendrían la transmisión, pero sí están haciendo muy bien lo prometido: evitar formas severas de la enfermedad, particularmente la mortalidad”, dijo Kluge desde la sede de OMS-Europa en Copenhague.

La desigual vacunación en diversos países de Europa va desde los casos más aventajados, en la península ibérica, hasta los más críticos, en Europa del Este. Los países con tasas de vacunación más bajas, como los bálticos y los de Europa Central y del Este, tienen altos índices de hospitalizaciones, señala la OMS, que resalta que la mayor parte de los ingresados y muertos son gente que no ha completado la pauta.

De ahí la insistencia en aumentar la cobertura en los grupos vulnerables en esos países y de proporcionar a estos, así como al personal sanitario, una dosis de refuerzo, además de la necesidad de que haya “solidaridad global” para compartir dosis.

Variante Delta

La contagiosa variante delta sigue predominando en todo el mundo frente a otras variantes, según la OMS. Más del 99% de las muestras del virus secuenciadas en una base de datos internacional eran de esta variante.

La expansión de la variante ha sido ligeramente más lenta en algunas partes de América del Sur, donde otras variantes, como la mu, suponen una gran parte de los casos, indicó la OMS.