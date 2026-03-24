Por qué la derrota en Italia de Georgia Meloni puede beneficiar a los argentinos

El tema es que Meloni quiere limitar la posibilidad de "hacerse" italiano, con cortes en la línea sanguínea de manera descendiente. Por eso, si sus proyectos llegan a prosperar se podría restringir ese derecho de "recuperar" la nacionalidad italiana sólo a hijos y a nietos. Pero este "No" del referéndum ratifica lo que expresa la Constitución. Y no sólo para los jueces. Es ahí donde los argentinos descendientes de italianos se ven beneficiados.

Italia se rige por el "ius sanguinnis" es decir, el derecho que da la sangre ( a ascendencia) para adquirir la nacionalidad. Italia, por las guerras mundiales, vivió una gran emigración. Millones de argentinos de hoy son descendientes de aquellos italianos que dejaron su país. Para la ley nacional, que sigue el "ius solis", o sea, el lugar de nacimiento otorga la nacionalidad, los hijos de italianos nacidos en nuestro país son argentinos. Pero para la ley italiana, un hijo de italiano es italiano como su padre, no importa donde haya nacido.

Eso es lo que quiere reformar Giorgia Meloni. Pero este referéndum, a partir del caso del Poder Judicial, deja firme todavía los preceptos constitucionales en general. Si bien la constitución no dice nada específico, las leyes derivadas de la Carta Magna, sí lo hacen.

italianos en el puerto de Buenos Aires Inmigrantes italianos. Llegan al puerto de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. Hoy hay millones de argentinos que tienen "sangre italiana". (Foto: Il Globo)

Derecho a la ciudadanía italiana inalienable

La Ley n.º 91 de año1992 establece:

la ciudadanía se transmite por sangre (ius sanguinis). Permite que descendientes de italianos la reclamen sin límite generacional.



Pero ya había un pronunciamiento legal muy anterior. en 1912 ya se reconocía este principio y derecho para los descendientes de italianos. Este derecho asegura la ciudadanía por descendencia en base a:

Continuidad de la línea de sangre

No interrupción por naturalización

Reconocimiento judicial del derecho como “preexistente”

La clave es simple: Italia considera que no se está “adquiriendo” la ciudadanía, sino “reconociendo o recuperando” una que ya "se tenía por origen".

Es aquí donde talla el reciente resultado del referéndum. Los tribunales italianos han reforzado este derecho con Fallos que amplían el acceso (ej: vía materna antes de 1948) y Protección contra restricciones retroactivas (como pretende hacer Meloni).

Es por eso que hoy, muchos casos se resuelven por vía judicial y la Justicia actúa como freno a cambios políticos.

pasaporte italiano El pasaporte italiano. Millones de argentinos aspiran o ya tienen la doble nacionalidad. (Foto: Gentileza Yahoo noticias)

Que puede pasar con los argentinos que aspiran a la doble nacionalidad

Se estima que entre 25 y 30 millones de argentinos tienen antepasados italianos. El gobierno de Giorgia Meloni puede modificar leyes (como la de 1992) o endurecer requisitos administrativos. Pero no puede eliminar fácilmente derechos ya consolidados sin enfrentar límites constitucionales (igualdad, no retroactividad, seguridad jurídica).

Es por eso que este "No" que deja al Poder Judicial italiano tal como establece la Constitución, podrá seguir fallando a favor de los que presenten una solicitud o demanda para ser italianos. Si no hay irregularidades, se concede generalmente la ciudadanía italiana.

Alguien puede pensar, que, en todo caso, será una "venganza" de los jueces sobre la primera ministra derrotada. Pero eso a los argentinos no les importa. La doble nacionalidad, puede seguir como hasta ahora.