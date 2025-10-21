El extraño mensaje de Trump que puso en aprietos a la primera ministra de Italia, Meloni

"Desafio de Georgia Meloni a la Unión Europea, quiere un acuerdo comercial con Trump. ¡Bravo Meloni!", con solo leer este mensaje en la red social que usa el presidente de EE.UU. se comprende lo que sucede e Italia y en Europa con Georgia Meloni. Como comprobamos este lunes los argentinos, Trump no tiene ningún filtro a la hora de hablar de cualquier tema. Y dijo que la primera ministra italiana está buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, para su país, por fuera de la Unión Europea.