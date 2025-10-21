En vivo Radio La Red
Mundo
Giorgia Meloni
Donald Trump
Tensión con Meloni

El extraño mensaje de Trump que puso en aprietos a la primera ministra de Italia, Meloni

Una nueva controversia sacude a Europa y deja a Giorgia Meloni en el centro de la escena internacional. Un mensaje del presidente de EE.UU. desató repercusiones inmediatas y abrió interrogantes sobre el rumbo político y económico de Italia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Meloni

Meloni, incómoda con la incontiencia de los posteo de Donald Trump. (Foto: Reuters)

"Desafio de Georgia Meloni a la Unión Europea, quiere un acuerdo comercial con Trump. ¡Bravo Meloni!", con solo leer este mensaje en la red social que usa el presidente de EE.UU. se comprende lo que sucede e Italia y en Europa con Georgia Meloni. Como comprobamos este lunes los argentinos, Trump no tiene ningún filtro a la hora de hablar de cualquier tema. Y dijo que la primera ministra italiana está buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, para su país, por fuera de la Unión Europea.

Javier Milei viajará otra vez a Italia para reunirse con Giorgia Meloni y participar de un festival partidario
Javier Milei viaja a Italia a un evento del partido de Giorgia Meloni.

De inmediato, la difusión por las redes sociales de ese mensaje - que viene acompañado por un video en la que la propia Meloni habla - causó una tormenta por partida doble. En Italia, le criticaron que por sí sola, si eso es verdad, decida un tratado para el país, sin un acuerdo previo de la coalición de gobierno.

Peor todavía, en Bruselas. La sede del Parlamento europeo pidió rápidamente una aclaración. En la Europa de los 27, no se pueden establecer tratados internacionales de ningún tipo si no hay un pronunciamiento de la UE. Mucho menos, uno económico de "libre comercio" con Estados Unidos.

El gobierno de Trump impuso subas tarifarias a Europa y además, internamente, la UE tiene una política única para proteger sus productos y establecer los aranceles para los importados del resto del mundo.

Trump ya hizo pasar un momento "extraño" a Meloni, cuando en la cumbre de paz en Egipto, le dijo que era muy bonita. Pero eso, al lado de decir que quiere "cortarse sola" en un acuerdo comercial, en apenas un anécdota. El mensaje del presidente de EE.UU. dejó en una posición más que incómoda a la mujer fuerte de la política italiana.

Embed

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Se habló de
Giorgia Meloni Donald Trump Italia Europa Estados Unidos
