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La impactante decisión de Felipe Fort que causa revuelo: "Cualquier cosa..."

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, comunicó un inesperado anuncio desde las redes que generó impacto entre sus seguidores.

9 jun 2026, 15:30
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Felipe Fort sorprendió en las últimas horas con un sorpresivo anuncio que sacudió a sus seguidores de las redes sociales.

El heredero del chocolatero Ricardo Fort comunicó una noticia que desconcertó a sus más de 800 mil seguidores y que tiene que ver justamente con su cuenta de Instagram.

Se trató de un escueto mensaje donde el hermano de Martita Fort comunicó que cerraba su cuenta en Instagram y que estaría disponible para hablar vía WhatsApp.

"Me borro IG. Cualquier cosa al WPP", indicó el joven a través de sus historias en un fondo de color negro y avisando que seguirá el diálogo abierto con aquellas personas de mayor confianza que tengan su número.

Horas antes, el joven había compartido una selfie donde se lo ve con una campera con capucha y sin remera. Sin embargo, no dio mayores precisiones de los motivos de su sorpresiva decisión con respecto a su cuenta en la red social donde suele mostrar una gran actividad a diario.

Habrá que esperar para saber si vuelve a la actividad en su cuenta o si explica qué le sucedió que lo llevó a ese inesperado anuncio virtual.

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La foto íntima de Felipe Fort y el detalle que llamó la atención

Felipe Fort hizo pública una imagen que causó furor y generó miles de reacciones en redes sociales. La imagen lo muestra posando frente al espejo, de cuerpo entero, con el torso desnudo y un jean negro abierto que deja ver su ropa interior blanca.

Con un look relajado, ligeramente despeinado, y sus tatuajes al descubierto, construyó una estética que combinó frescura y actitud.

Sin agregar texto ni emojis, la publicación apostó a lo visual. La iluminación natural, el contraste entre tonos oscuros y claros y la ausencia de una pose forzada reforzaron una impronta auténtica que fue celebrada por sus fans.

En minutos, la fotode Felipe Fort acumuló comentarios que destacaron su seguridad y presencia, reafirmando su estilo propio y consolida una presencia en redes que no deja de crecer.

Felipe Ford

     

 

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