Cómo cobrar los $505.070 que ANSES entrega por única vez en junio

Durante junio de 2026, el monto actualizado asciende a $505.070, convirtiéndose en una de las prestaciones de mayor valor dentro del sistema de asignaciones familiares.

El pago se realiza por única vez y no requiere renovaciones posteriores.

AUH_ANSES Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Quiénes pueden cobrar los $505.070 de ANSES

La prestación está dirigida a distintos grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Trabajadores por temporada.

Trabajadores rurales.

Personas que cobran una prestación por desempleo.

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Personas que cobran o cobraron la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

ANSES recordó que cada caso debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al beneficio.

El requisito clave para acceder al pago

Además de encontrarse dentro de los grupos habilitados, existe una condición fundamental para cobrar la asignación.

Los ingresos individuales y los del grupo familiar no deben superar los topes máximos establecidos por ANSES al momento en que se dicta la sentencia de adopción.

Por este motivo, quienes excedan los límites de ingresos vigentes quedan excluidos del beneficio, aun cuando cumplan con el resto de los requisitos.

La evaluación se realiza considerando los ingresos declarados de todo el grupo familiar.

Cuál es el plazo para solicitar la asignación

Uno de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta las familias es el tiempo disponible para iniciar el trámite.

ANSES informó que la solicitud puede presentarse desde los dos meses posteriores a la fecha de la sentencia de adopción y hasta un máximo de dos años desde que la resolución judicial quedó firme.

Una vez vencido ese plazo, la posibilidad de acceder al beneficio caduca.

Por ese motivo, el organismo recomienda iniciar la gestión cuanto antes para evitar inconvenientes administrativos o demoras en la presentación de la documentación.

Qué otras Asignaciones de Pago Único existen

Además de la prestación por adopción, ANSES administra otras Asignaciones de Pago Único destinadas a acompañar distintos momentos de la vida familiar.

Entre ellas se destacan:

Asignación por Nacimiento.

Asignación por Matrimonio.

Asignación por Adopción.

Todas estas ayudas tienen como objetivo brindar un respaldo económico ante situaciones que suelen generar gastos extraordinarios para las familias argentinas.

Cómo consultar los requisitos y realizar el trámite

Los interesados pueden verificar si cumplen con las condiciones exigidas ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma también es posible consultar la documentación necesaria para iniciar el trámite y realizar el seguimiento de la solicitud una vez presentada.

Con un monto de $505.070 en junio de 2026, la Asignación de Pago Único por Adopción se posiciona como una de las ayudas económicas más importantes que ofrece ANSES para acompañar a las familias que atraviesan este proceso.