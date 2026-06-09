Las fotos de la despedida a María Rosa Fugazot: dolor, lágrimas y último adiós 

La muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años conmocionó al mundo del espectáculo. Este martes, la casa velatoria ubicada en Avenida Córdoba se llenó de afectos: familiares, amigos y colegas llegaron desde temprano para darle el último adiós.
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Fede Bal, Belén Giménez, Nora Carpena, entre otras figuras, estuvieron en la dolorosa despedida a la reconcida actriz, María Rosa Fugazot.
La muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años conmocionó al mundo del espectáculo. Este martes, la casa velatoria ubicada en Avenida Córdoba se llenó de afectos: familiares, amigos y colegas llegaron desde temprano para darle el último adiós.
Entre los primeros en aparecer estuvieron Gustavo Sofovich, Fede Bal y Belén Giménez, la viuda de René Bertrand, el hijo de la actriz que falleció en junio del año pasado.
Fede Bal recordó a Fugazot con mucho cariño. Contó que sus padres la querían profundamente y la definió "como una institución de la comedia argentina", destacando especialmente su generosidad arriba del escenario.
Por su parte, Belén Giménez despidió entre lágrimas a quien fue mucho más que su suegra. La actriz resaltó el vínculo especial que las unía y reconoció que Fugazot fue para ella una figura materna. “Es muy difícil tener que despedirla, ella era mi contención. Es un momento tristísimo", afirmó.
Además, se refirió al estado anímico en que quedó la vedette tras la muerte de su hijo René: nunca pudo elaborar ese duelo, dejó de comer y de cuidarse, y fue la propia Belén quien terminó acompañándola y conteniéndola en esos últimos meses. “La muerte de René fue muy rápido. Ella no pudo llorarlo, no pudo sacar toda la tristeza que tenía adentro", concluyó.
También pasaron por la sala velatoria Jorge "Carna" Crivelli, Marta González, Roly Serrano, Miguel Habud, Paula Volpe junto a su hija, El Flaco García, Nora Carpena y Luisa Albinoni, entre otros.
Crédito: RS Fotos.
Moria Casán abrió su programa en El Trece visiblemente emocionada tras enterarse de la muerte de María Rosa Fugazot. La conductora contó que esa mañana, camino al canal, había sentido una extraña inquietud sin saber aún la noticia, algo que interpretó como un presentimiento: "Hoy vine al canal como medio rara, no sabía lo que me pasaba y era esto... Qué bruja soy", confesó entre lágrimas.
La One recordó con mucho cariño a su colega y amiga, con quien compartió una temporada en la obra Sorpresas. La describió como una persona de bien, una actriz todo terreno y una de las preferidas de Gerardo Sofovich. También se refirió al dolor que cargaba Fugazot desde la muerte de su hijo René Bertrand: "Estaba muy triste pero igual seguía adelante", señaló.
Por su parte, Carmen Barbieri también se expresó en Desayuno Americano y recordó la histórica historia de amor entre Fugazot y Santiago Bal, a quien la actriz consideró siempre el amor de su vida. Barbieri reveló que la propia Fugazot le confesó en algún momento que la separación definitiva de Bal le había dolido profundamente, al punto de que el alma le dolía más que cualquier herida física.