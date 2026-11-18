Además, afirmó que las sanciones occidentales, los aranceles y las restricciones comerciales perdieron buena parte de su capacidad para frenar a Rusia. Según su interpretación, la presión externa terminó estimulando la soberanía tecnológica y la producción nacional rusa.

Es curioso el razonamiento de Putin porque por "antiguas potencias hegemónicas" parece referirse solo a las europeas occidentales (Francia, Alemania y Gran Bretaña) junto a los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia, como "heredero natural" del poder de Moscú en la antigua Unión Soviética también encaja en lo que criticó desde China.

A todo estos, Donald Trump, por su parte, llegó este miércoles a Shenzhen procedente de Manila, donde había participado de reuniones con los líderes del Quad (Estados Unidos, Japón, India y Australia). Fue recibido por Xi Jinping en el aeropuerto y se prepara para el encuentro tripartito previsto para el jueves 19 de noviembre.

Una agenda compleja

Los temas de la cumbre incluyen: la guerra en Ucrania, la guerra con Irán, el comercio internacional y los aranceles, el conflicto por la Inteligencia Artificial y el acceso a los superchips y la situación de Taiwán. Muchos temas muy calientes para resolver todos en una sola reunión entre los tres líderes mundiales.

La inquietud es que Washington, Moscú y Beijing puedan discutir el futuro de conflictos y regiones enteras sin la participación directa de los países involucrados.

La cumbre de Shenzen y la antesala entre Xi Jinping y Putin

La reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin concentra la atención internacional y abre un capítulo diplomático de enorme trascendencia. Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se encuentran en Shenzhen, en una cumbre que pone frente a frente a las tres principales potencias militares y económicas del planeta, en un escenario atravesado por guerras, tensiones comerciales, competencia tecnológica y una disputa cada vez más abierta por el liderazgo global.

La elección de Shenzhen como escenario tampoco es casual. La ciudad china es uno de los grandes centros tecnológicos del mundo y funciona como vidriera del poder industrial y científico de Beijing. La cumbre se desarrolla en el marco de la reunión de APEC, el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Putin, Xi jinping y Trump, el último en llegar a la cumbre en China. (Foto: Reuters)

Putin y Xi Jinping se anticiparon a Trump: una alianza estratégica y un mensaje a Occidente

Antes de la llegada del mandatario estadounidense, Putin y Xi mantuvieron una reunión bilateral en Shenzhen. Los dos dirigentes exhibieron coincidencias frente a lo que consideran el avance del proteccionismo occidental. Xi prometió defender el comercio internacional, mientras que Putin volvió a cuestionar las sanciones económicas contra Rusia.

Para el Kremlin, el encuentro representa una oportunidad extraordinaria: Putin busca recuperar protagonismo internacional y sentarse en igualdad de condiciones con los líderes de las dos mayores potencias económicas. También pretende que la guerra de Ucrania forme parte de cualquier negociación sobre el nuevo orden internacional. kuwaittimes. Vladimir Putin y Xi jinping suelen verse al menos una vez por año y siempre ratifican que tiene una alianza indestructible.

Trump, que tiene buena relación con ambos - mejor con el líder chino -, no puede decir lo mismo: sus contactos son para mantener el status quo. Especialmente con Beijing. Como suele decirse en la diplomacia, mientras rivalizan por los chips, la Inteligencia Artificial, Taiwan y los aranceles tienen un punto en común: "el acuerdo en el desacuerdo". Es decir, aunque tengan posiciones encontradas, no abandonan el diálogo.

Ucrania, Irán y las armas nucleares: los temas que pueden cambiar la agenda

Trump llega con una agenda que combina intereses militares, económicos y diplomáticos. Uno de sus principales objetivos es abrir una negociación para limitar los arsenales nucleares de las tres potencias. El tratado New START entre Washington y Moscú expiró en febrero y dejó sin vigencia los límites que habían regulado durante décadas los dos mayores arsenales atómicos.

Sin embargo, China se resiste a incorporarse a un acuerdo de ese tipo. Su arsenal, estimado en más de 600 ojivas, es considerablemente inferior al de Estados Unidos y Rusia, que cuentan con más de 5.000 cada uno.

La guerra de Irán también aparece entre los asuntos que Trump quiere discutir. En cambio, Ucrania genera una controversia particular: Kiev teme que las tres potencias puedan discutir su futuro sin la participación de Volodimir Zelenski ni de los gobiernos europeos.

La comparación con Yalta, la conferencia de 1945 en la que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial negociaron el orden de posguerra, vuelve a instalarse en el debate internacional. Zelenski advirtió sobre el riesgo de una redistribución de áreas de influencia sin consultar a los países involucrados.

Por ahora, las expectativas de acuerdos concretos son moderadas. Pero la imagen de Trump, Putin y Xi sentados en la misma mesa ya constituye un acontecimiento histórico: tres líderes con intereses enfrentados que intentarán demostrar quién tiene mayor capacidad para definir el rumbo del mundo.