Así lo indicaron a CNN un funcionario estadounidense en actividad y otro retirado. Ambos explicaron que la administración dispone de múltiples sistemas de redundancia y redes alternativas para garantizar comunicaciones seguras con el mandatario durante sus desplazamientos, incluso cuando viaja a bordo del Air Force One.

Trump se encuentra actualmente en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China, donde mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Inteligencia artificial y vulnerabilidad de los sistemas

La caída de la red también vuelve a poner en discusión los riesgos que enfrentan las infraestructuras digitales frente a posibles ataques externos. En particular, el avance de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la protección de información clasificada, debido a su potencial utilización para detectar vulnerabilidades y desarrollar herramientas informáticas capaces de comprometer sistemas sensibles.

(Foto: captura de pantalla)

Sin embargo, hasta el momento no hay elementos que permitan vincular estas posibilidades con el incidente de la NSA. Las fuentes citadas por CNN no identificaron indicios de un ataque informático ni señalaron que se haya utilizado inteligencia artificial para provocar la interrupción.

Una seguidilla de fallas tecnológicas en Estados Unidos

El inconveniente de la agencia de inteligencia se suma a otros problemas tecnológicos registrados recientemente en Estados Unidos.

El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) obligó a suspender durante varias horas todos los vuelos del país. El episodio provocó demoras y cancelaciones en miles de servicios. Posteriormente, el organismo identificó el origen del problema en un único enrutador ubicado en Arkansas.

El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación obligó a suspender durante varias horas todos los vuelos del país. (Foto: Reuters)

A su vez, una interrupción masiva de los productos de Microsoft dejó a usuarios de distintas partes del mundo sin acceso al correo electrónico Outlook y a las reuniones virtuales de Teams.

Por ahora, no existen indicios de que las fallas registradas en los sistemas de la agencia de inteligencia, la FAA y Microsoft hayan sido provocadas por ciberataques.