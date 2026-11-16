Trump, Putin y Xi Jinping: qué puede pasar en la histórica cumbre de los tres líderes mundiales

La guerra de Irán también estará entre las preocupaciones de Trump, que busca involucrar a las otras dos potencias en una discusión sobre la estabilidad regional.

Para Xi tiene un papel muy especial. Ocupa el lugar de Churchill en la cumbre de Yalta. Y en plena competencia con los Estados Unidos. por ser la primera potencia mundial. La cumbre representa una oportunidad de exhibir a China como un actor central de la diplomacia mundial y fortalecer su imagen de potencia capaz de contribuir a la paz.

China acaba de informar que su economía tuvo hasta lo que va del año un superávit de 1 billón de dólares. Impulso más que suficiente para que Xi quiera otro récord absoluto en el poder: un cuarto período consecutivo de Gobierno, algo que no hizo ni Mao Zedong.

Los alcances y la preeminencia de qué modelo de Inteligencia Artficial es otra de las preocupaciones mundiales de esta cumbre.

La posibilidad de que los tres líderes discutan el nuevo orden internacional sin la participación de Ucrania, Europa o Taiwán genera preocupación. La comparación con Yalta apunta precisamente a ese temor: que las grandes potencias negocien sus zonas de influencia y el futuro de otros países sin consultarles. Como sucedió hace exactamente 81 años.

¿La cumbre de Yalta para el siglo XXI?

Donlado Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin concentran la atención mundial con una semana de diplomacia de alto riesgo en Asia. Los tres se preparan para protagonizar uno de los encuentros diplomáticos más trascendentes del año. La ciudad china de Shenzhen será el escenario, el próximo jueves 19 de noviembre, de una reunión inédita entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La imagen de los tres mandatarios juntos ya alimenta una comparación histórica: una nueva Conferencia de Yalta, aquella reunión de febrero de 1945 en Crimea en la que Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin discutieron el orden mundial de posguerra.

Sin embargo, tanto el Financial Times como Reuters advierten que las expectativas de resultados concretos son limitadas. No existe una agenda común acordada y cada uno de los líderes llega con intereses diferentes. Incluso China, anfitriona del encuentro, mantiene reservas sobre el alcance que podría tener una reunión de estas características.

El armamento nuclear declarado. China esta diez veces por debajo de Rusia y Estados Unidos. Eso condiciona la postura de Xi Jinping que la considera altamente desfavorable. (Foto: A24.com)

Tres presidentes, tres objetivos diferentes

Trump pretende poner sobre la mesa el control de armas nucleares y la proliferación atómica. Washington considera que China debe asumir mayores compromisos en este terreno. Pero Beijing se resiste a negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Rusia: mientras las dos potencias poseen más de 5.000 ojivas nucleares cada una, China cuenta con alrededor de 500, aunque está ampliando rápidamente su arsenal.

Un funcionario estadounidense reconoció que no esperan alcanzar un acuerdo nuclear, sino iniciar una conversación entre las tres principales potencias atómicas.

Putin, por su parte, busca aprovechar la reunión para recuperar protagonismo internacional y conseguir una salida a la guerra de Ucrania en condiciones favorables para Moscú. Rusia impulsó públicamente la idea de una nueva Yalta, pero Beijing evita que el conflicto ucraniano ocupe un lugar central en las conversaciones. Washington tampoco considera que una negociación trilateral sea el ámbito adecuado para discutir el futuro de la guerra. Donald Trump desde su primer gobierno ha demostrado que no cree en otra cosa que no sean los acuerdos bilaterales, cara a cara.

Xi Jinping enfrenta un dilema diplomático. Quiere mostrar a China como una potencia capaz de intervenir en los grandes asuntos internacionales, pero teme quedar asociado a conflictos que no desea protagonizar. Además, la comparación con Yalta resulta incómoda para Beijing hasta cierto punto: China no participó de aquella conferencia de 1945, pese a su papel en la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad, ninguna discusión de temas mundiales puede excluir al gigante asiático.

El comercio, Ucrania y el temor de los países excluidos

La reunión trilateral coincidirá con un encuentro bilateral entre Trump y Xi, el tercero de ambos durante este año. El comercio será uno de los asuntos centrales. Washington acusa a Beijing de incumplir parcialmente la tregua comercial acordada en octubre de 2025, especialmente por las exportaciones de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica y militar. Estados Unidos sostiene que China está entregando apenas dos tercios de lo comprometido. La tregua vence el 10 de enero.

La posibilidad de que las tres grandes potencias discutan el futuro internacional sin consultar a los países involucrados genera preocupación. Ucrania y Taiwán aparecen entre los principales afectados potenciales. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya advirtió sobre el riesgo de una nueva redistribución de zonas de influencia. (Si eso pasara, en el mejor de los casos, Ucrania podría perder el 20% de su territorio, ocupado por fuerzas rusas)

Inteligencia Artificial, armas nucleares, la guerra en Ucrania y el intercambio comercial. Temas de la cumbre entre Putin, Xi y Trump. Foto: A24.com)

Una semana de cumbres y negociaciones en Asia

La agenda diplomática excederá Shenzhen. Trump comenzará su gira en Manila, donde participará de la cumbre de la ASEAN (países de Asia sudoriental) y mantendrá reuniones con líderes del sudeste asiático y representantes del grupo Quad, integrado por Estados Unidos, Japón, Australia e India. También buscará fortalecer alianzas militares y comerciales frente a la influencia china.

Xi recibirá, además, al primer ministro canadiense Mark Carney, quien busca diversificar las relaciones comerciales de Canadá y reducir su dependencia de Estados Unidos. el cortocircuito entre los jefes de gobierno del norte de América es cada vez mayor, circunstancia que aprovecha Beijing para ganar espacio e influencia. También podría producirse un encuentro con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, aunque las tensiones entre Beijing y Tokio hacen improbable un acercamiento significativo.

La comparación con Yalta tiene un trasfondo inquietante: la posibilidad de que las grandes potencias negocien sus intereses y zonas de influencia mientras los países directamente afectados quedan al margen. Más que un acuerdo histórico, Shenzhen podría convertirse en una demostración de poder y en una fotografía que proyecte quiénes tienen capacidad para discutir el nuevo orden mundial. Para seguir observando como cada uno de los tres países evolucionan. De los tres, solo Estados Unidos puede cambiar de líder en poco tiempo. Habrá elecciones en 2028 y Trump no puede ser reelecto. Vladimir Putin tiene garantizado el poder hasta 2032, por lo menos.