Frente a la sucesión de incidentes, la administración de Trump atribuyó los problemas del transporte aéreo a una inestabilidad en los sistemas de comunicaciones y radares. Sin embargo, hasta ahora no surgieron pruebas que permitan establecer una conexión entre las distintas fallas ni confirmar que respondan a un ataque informático coordinado.

En paralelo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) llevará adelante este martes una prueba nacional del sistema de alertas oficiales de emergencia. El ejercicio comenzará a las 14.20, hora de la costa este, y consistirá en la transmisión de un mensaje de prueba por radio y televisión para verificar que los medios reciban y retransmitan correctamente las comunicaciones oficiales.

Se tratará del primer simulacro de alcance nacional desde 2023. A diferencia de otras pruebas del sistema, esta vez no se enviarán notificaciones a teléfonos celulares. Las autoridades buscan evaluar los procedimientos de alerta y comprobar el funcionamiento de los canales de comunicación, en un ejercicio previsto con anterioridad y que no está relacionado con los incidentes tecnológicos registrados durante los últimos días.