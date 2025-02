Qué dice la carta de renuncia que dejó firmada el Papa Francisco

Esa misiva fue entregada al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, y se cree que ahora está en manos de su sucesor, Pietro Parolin.

“Ya he firmado mi renuncia. El secretario de Estado en ese momento era Tarcisio Bertone. Lo firmó y dije: 'Si sufriera una discapacidad por razones médicas, o lo que sea, aquí está mi renuncia. Ahora alguno irá a pedírselo a Bertone: ¡Deme el papelito!'”, bromeó el Papa en una entrevista con el diario español ABC, a fines de 2022.

La carta de renuncia y la postura de Francisco

Francisco asumió el pontificado en 2013 tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, el primer Papa en dimitir en más de 600 años. Desde entonces, se señaló en varias ocasiones que seguiría el mismo camino si su salud le impidiera cumplir con sus funciones.

Sin embargo, a lo largo de los años, y pese a sus problemas médicos, Francisco relativizó la posibilidad de una renuncia inminente. En varias oportunidades, restó importancia a sus dolencias, como cuando sus persistentes problemas en las rodillas lo obligaron a utilizar una silla de ruedas. “Se gobierna con la cabeza, no con la rodilla”, aseguró en su momento.

En febrero de 2023, en una conversación con jesuitas durante un viaje apostólico a África, el Papa insistió en que “el ministerio del Papa es ad vitam (para toda la vida)” y que la dimisión de un Sumo Pontífice no debe convertirse en una costumbre.

¿Cómo sería una eventual renuncia de Francisco?

En julio de 2022, en una entrevista con Televisa Univision, Francisco explicó que, si llegara a dimitir, no se llamaría “Papa emérito” como Benedicto XVI, ni vestiría sotana blanca. Tampoco viviría en el Vaticano ni regresaría a su Argentina natal. En cambio, se consideraría un simple “obispo emérito de Roma”.

A pesar de las especulaciones, el Papa Francisco continúa al frente del Vaticano y, por ahora, no tiene en su agenda dar un paso al costado.

”Es cierto que escribí mi renuncia dos meses después de la elección y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está esta carta. Lo hice por si tuviera algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera del todo consciente como para renunciar”, dijo Bergoglio en otras de sus tantas entrevistas a periodistas dadas en los últimos años.

Pero también dejó en claro que “esto no significa en absoluto que la dimisión de un Papa deba convertirse, digamos, en una moda, en algo normal. Benedicto (XVI) tuvo el valor de hacerlo porque no tenía ganas de continuar a causa de su salud. Por el momento no lo tengo en la agenda. Creo que el ministerio del Papa es ad vitam (para toda la vida)”, dijo en febrero de 2023 en una conversación con los jesuitas durante un viaje apostólico a África.