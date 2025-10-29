Qué es el Comando Vermelho, la organización que hizo estallar Río de Janeiro y dejó al menos 120 muertos

Mapa de Río de Janeiro por Comando Vermelho

El gobierno estatal calificó la acción como respuesta a lo que denominaron “narcoterrorismo” y defendieron que el objetivo era frenar la expansión territorial del Comando Vermelho. Los complejos del Alemão y la Penha son considerados estratégicos para esa organización: ambos han sido señalados como bastiones de su estructura de poder en Río de Janeiro. La "zona de guerra" se dio en la parte norte de la ciudad, ubicada a 20 kilómetros del centro comercial y turístico de Copacabana y Leblon.

Qué es el comando Vermelho

El Comando Vermelho (CV) -en castellano, "Comando Rojo"- es la organización criminal más antigua y una de las más poderosas de Brasil. Surgió a fines de la década de 1970 en el presidio de Ilha Grande, en Río de Janeiro, cuando presos comunes fueron alojados junto a militantes políticos detenidos durante la dictadura militar. De esa convivencia nació una mezcla singular entre ideología de resistencia y estructura delictiva: los presos comunes aprendieron nociones de organización, jerarquía y lealtad, mientras los políticos adoptaron tácticas de supervivencia carcelaria. Así nació el lema del grupo, más que discutible: “Paz, justicia y libertad”.

Durante los años 80, el Comando Vermelho se expandió fuera de las cárceles, controlando progresivamente el tráfico de drogas en las favelas de Río. Su modelo se basó en una estructura horizontal, con jefes locales que rendían tributo a una dirección central pero conservaban autonomía operativa. A fines de esa década ya dominaban territorios clave como los complejos de Alemão, Penha, Maré y Mangueira, enfrentándose a facciones rivales como el Terceiro Comando Puro y, más tarde, al Amigos dos Amigos (ADA).

Entre sus líderes históricos se destacan Fernandinho Beira-Mar (Luiz Fernando da Costa), capturado en 2001 y aún considerado uno de los cerebros financieros del grupo, y Elias Maluco, responsable del asesinato del periodista Tim Lopes en 2002. Pese a que ambos están presos, continúan ejerciendo influencia desde el sistema penitenciario.

En la actualidad, el Comando Vermelho mantiene una presencia dominante en Río y ha expandido su red hacia otros estados brasileños y países limítrofes. Sus principales actividades incluyen el tráfico de drogas y armas, el control territorial de favelas, la extorsión y la venta ilegal de combustibles y servicios básicos. A pesar de las operaciones policiales, el CV sigue actuando como un poder paralelo en zonas donde el Estado es débil o inexistente.

En este enfrentamiento, demostraron su capacidad militar y operativa. Pese a que fueron a buscarlos a sus centros operativos, la policía militar se encontró con una resistencia bien organizada. Barricadas, con autos incendiados y colocados en puntos estratégicos de las angostas calles de las favelas. Y además, lanzaron drones contra la policía. Esos aparatos tenían granadas que caían sobre los efectivos uniformados.

El duro saldo de la "guerra"

En las favelas de Penha y Alemao, con el salto a 120 muertos por lo menos, se dan una de las imágenes más crudas de lo que sucede en el Río de janeiro que el turista no ve. En una calle, familiares se agolpan para reconocer a sus seres queridos en una larga fila de cuerpos depositados en la calle, uno junto al otro. En sus cuerpos, se ven los impactos de los balazos en sus cuerpos.

Así, de la manera más improvisada que se puede imaginar, se realiza en estos momentos, el reconocimientos de las vícitmas, que son más de 120.