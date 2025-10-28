Río de Janeiro: más de 60 muertos en la mayor operación de la historia contra el narcotráfico

Embed

La operación comenzó en la madrugada del martes, cuando los uniformados ingresaron a las favelas con órdenes de captura contra 100 presuntos delincuentes. Los tiroteos se extendieron durante horas: los narcotraficantes resistieron con fusiles, granadas y hasta drones artillados, según informaron las autoridades brasileñas.

Los habitantes de los barrios afectados reportaron intensos intercambios de disparos y columnas de humo provenientes de autos incendiados. La prensa local detalló que los criminales montaron barricadas con vehículos para impedir el avance de los patrulleros, una estrategia habitual en este tipo de operativos.

El fuego cruzado en las favelas

Los enfrentamientos entre policías y bandas delictivas son frecuentes en las barriadas populares de Río, donde los vecinos quedan atrapados entre el fuego cruzado. En esta ocasión, las autoridades advirtieron que la operación podría extenderse varios días para asegurar el control total de la zona y detener a los cabecillas del CV.

Videos difundidos en redes sociales muestran a sospechosos siendo arrestados y trasladados por las fuerzas especiales, mientras helicópteros sobrevolaban las favelas.

un-vehiculo-incendiado-en-la-favela-de-penha-en-rio-de-janeiro-foto-reutersaline-massuca-45RJ7DTLVTCMG5JFREQD4PKC4Q Un vehículo incendiado en la favela de Penha, en Rio de Janeiro (Foto: REUTERS)

Contexto de violencia estructural

Brasil atraviesa una crisis de seguridad crónica, especialmente en Río de Janeiro, donde las milicias y el narcotráfico se disputan el control de los territorios. En lo que va del año, más de 400 personas han muerto en operativos policiales, según organizaciones de derechos humanos, que denuncian el uso excesivo de la fuerza.

El Comando Vermelho nació en la década de 1970 dentro de las cárceles brasileñas y actualmente controla rutas de tráfico internacional de drogas. Su poder se expandió a otros estados del país y mantiene una guerra abierta con facciones rivales como el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de San Pablo.

Captura Río en llamas.

Repercusiones políticas y sociales

El gobierno de Río defendió el operativo como “un paso decisivo para recuperar el control del territorio”, mientras que organizaciones civiles y de derechos humanos criticaron la magnitud de la violencia y exigieron una investigación sobre las muertes.

DWPWO4ML2NC3BAWDGYO6WQE4A4 Detienen a presuntos narcotraficantes durante una operación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro, Brasil. (REUTERS)

“El uso desproporcionado de la fuerza solo genera más violencia”, afirmó la ONG Red de Observatorios de Seguridad, que advirtió sobre la falta de protocolos para proteger a la población civil durante las incursiones policiales.

Por su parte, el gobernador Cláudio Castro celebró la acción y aseguró que “no habrá tregua contra el crimen organizado”. El mandatario subrayó que los operativos continuarán “hasta devolver la tranquilidad a los cariocas”.