Quién era el atleta asesinado por Irán que soñaba con competir en los próximos JJ.OO.

En su cuenta de Instagram, con miles de seguidores, Saleh aparecía entrenando intensamente, celebrando victorias juveniles y proyectando un futuro en el tatami: videos de competencias internacionales, fotos con compañeros de equipo y mensajes de superación.

Dolor por la ejecución del atleta de 19 años en Irán: "Tenía toda la vida por delante"

Saleh Mohammadi

“Tenía toda la vida por delante”, escribió la activista iraní exiliada Masih Alinejad tras la ejecución, mientras miles de posteos con el hashtag #SalehMohammadi inundaron las redes en señal de repudio.

Estas ejecuciones representan las primeras confirmadas directamente ligadas a las protestas de enero, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, según estimaciones independientes.

En Irán ya hay antecedentes de represalias contra deportistas: Navid Afkari fue un luchador ahorcado en 2020 tras manifestaciones, y Mohammad Mehdi Karami, campeón de karate de 21 años, fue ejecutado en 2023 por su participación en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años asesinada tras ser salvajemente golpeada al haber sido acusada de llevar mal puesto el hiyab (velo islámico obligatorio).