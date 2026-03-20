Quién era el atleta asesinado por Irán que soñaba con competir en los próximos JJ.OO.
El joven deportista integraba la selección juvenil y tenía proyección internacional. Su caso generó denuncias de organismos de derechos humanos.
Saleh Mohammadi, el atleta iraní de 19 años ejecutado en Irán que soñaba con los Juegos Olímpicos
Un atleta iraní de apenas 19 años, promesa de la lucha libre y medallista internacional, fue ejecutado por ahorcamiento este jueves en la ciudad santa de Qom, en un acto que genera conmoción mundial y renovadas denuncias de represión brutal por parte del régimen de Teherán.
Se trata de Saleh Mohammadi, integrante de la selección juvenil de lucha libre de Irán, quien ganó la medalla de bronce en la Copa Saitiev de Krasnoyarsk, Rusia, en 2024, y soñaba con llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De la misma manera, fueron asesinados otros dos ciudadanos: Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, todos detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en enero de este año.
Según la agencia judicial Mizan, los tres recibieron condena por el delito de moharebeh —enemistad contra Dios o declarar la guerra a Alá—, un cargo capital bajo la sharia iraní que el régimen aplica frecuentemente para castigar la disidencia. El Poder Judicial, además, los responsabilizó por el asesinato de dos agentes de seguridad durante las protestas en la ciudad el 8 de enero, así como por supuestas acciones operativas en favor de Estados Unidos e Israel, señalamientos rechazados por organizaciones de derechos humanos.
Organizaciones como Iran Human Rights y Amnistía Internacional señalan que los tres sufrieron torturas para obtener confesiones forzadas y comparecieron en procesos exprés sin garantías: el Tribunal Penal de Qom los sentenció a muerte por qisas (retribución en especie) el 3 de febrero y ordenó la ejecución pública en la plaza Nabutov, donde supuestamente ocurrió el crimen. Los jóvenes negaron los hechos en el juicio, presentaron coartadas y testigos que no fueron admitidos.
En su cuenta de Instagram, con miles de seguidores, Saleh aparecía entrenando intensamente, celebrando victorias juveniles y proyectando un futuro en el tatami: videos de competencias internacionales, fotos con compañeros de equipo y mensajes de superación.
Dolor por la ejecución del atleta de 19 años en Irán: "Tenía toda la vida por delante"
“Tenía toda la vida por delante”, escribió la activista iraní exiliada Masih Alinejad tras la ejecución, mientras miles de posteos con el hashtag #SalehMohammadi inundaron las redes en señal de repudio.
Estas ejecuciones representan las primeras confirmadas directamente ligadas a las protestas de enero, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, según estimaciones independientes.
En Irán ya hay antecedentes de represalias contra deportistas: Navid Afkari fue un luchador ahorcado en 2020 tras manifestaciones, y Mohammad Mehdi Karami, campeón de karate de 21 años, fue ejecutado en 2023 por su participación en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años asesinada tras ser salvajemente golpeada al haber sido acusada de llevar mal puesto el hiyab (velo islámico obligatorio).