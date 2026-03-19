Donald Trump amenazó con destruir el mayor yacimiento de gas de Irán si vuelve a atacar a Qatar. 

En ese contexto, también sostuvo que Israel no continuará atacando el estratégico yacimiento de South Pars, ubicado en el Golfo Pérsico y compartido entre Irán y Qatar, salvo que Irán vuelva a lanzar ofensivas.

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La advertencia fue aún más contundente: si Teherán repite un ataque contra Qatar, Estados Unidos responderá con una ofensiva sin precedentes. “Volarán por los aires de forma masiva la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza que Irán nunca ha visto”, aseguró.

South Pars, el corazón energético en disputa

El yacimiento South Pars es uno de los mayores reservorios de gas natural del mundo y representa una pieza clave en el equilibrio energético global. La zona ya había sido blanco de un ataque reciente por parte de Israel, lo que elevó la tensión entre los países involucrados.

La posibilidad de un ataque directo sobre esta infraestructura crítica encendió alarmas internacionales por su impacto potencial en el suministro de energía y la estabilidad regional. En paralelo a la escalada, el Pentágono solicitó a la Casa Blanca que apruebe un pedido al Congreso superior a los 200.000 millones de dólares para financiar las operaciones militares contra Irán.

Según reveló The Washington Post, la iniciativa apunta a reforzar la producción de armamento estratégico, afectada por el ritmo de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel desde fines de febrero. El pedido podría generar un fuerte debate político en el Capitolio, ya que superaría ampliamente el gasto militar actual en el conflicto.

el-presidente-de-estados-unidos-donald-trump-y-el-emir-de-kuwait-el-jeque-meshal-al-ahmad-al-jaber-al-sabah-posan-para-una-foto-durante-una-cumbre-de-lideres-mundiales-para-poner-fin-a-la-guerra-de-gaza-en-sha El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el emir de Kuwait, el jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.

Cuánto cuesta la guerra y el debate por el presupuesto

De acuerdo con fuentes oficiales citadas en el informe, los ataques estadounidenses contra Irán ya superaron los 11.000 millones de dólares en su primera semana.

Antes de esta escalada, Trump había planteado un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para 2027, lo que implicaría un aumento superior al 50% respecto al año anterior.

Escalada sin freno y alerta global

El cruce de advertencias, ataques y movimientos militares marca una nueva fase de tensión en Medio Oriente, con impacto directo en la seguridad energética y la política internacional.

Mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, la amenaza sobre South Pars pone en el centro de la escena uno de los recursos más estratégicos del planeta y eleva el riesgo de una escalada mayor.