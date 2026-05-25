Tras participar del Tedeum, Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

El fuerte mensaje de la Iglesia durante el Tedeum

La reunión también se desarrolla después de las críticas planteadas durante el Tedeum por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien dejó un mensaje dirigido a toda la dirigencia política.

“Basta de arengar la división y la polarización”, reclamó el religioso durante la ceremonia celebrada en la Catedral Metropolitana frente al Presidente y sus ministros.

Además, García Cuerva pidió trabajar para “curar las parálisis sociales” y reclamó mayor atención hacia jubilados, personas con discapacidad, trabajadores precarizados y sectores vulnerables.

Además, advirtió sobre el clima de división y cuestionó la fragmentación social: “Algunas frases pueden ser tomadas aisladas para alimentar la fragmentación”.

garcia cuerva

En uno de los tramos más contundentes de su homilía, García Cuerva sostuvo que toda la sociedad tiene parte de responsabilidad en la crisis social actual. "Un poco somos todos responsables. Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y sociales”, afirmó.

El arzobispo también hizo especial foco en los sectores más vulnerables y pidió no dejar afuera a quienes atraviesan situaciones críticas. “Nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más”, remarcó.

Las palabras del líder de la Iglesia porteña se dieron en medio de los reclamos sociales por el ajuste económico y frente a la presencia de las principales autoridades del Gobierno nacional en la Catedral Metropolitana.