Revelan los detalles del intento de ejecución de Christa Pike: diez agujas y fallas en la segunda vía intravenosa

Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)

Según su relato, el equipo comenzó a preparar las vías intravenosas a las 18.34 del 30 de septiembre. El protocolo de Tennessee exige colocar dos accesos venosos para administrar el pentobarbital, un potente barbitúrico que deprime el sistema nervioso central.

La primera vía, ubicada en el brazo derecho, pudo colocarse en aproximadamente seis minutos. Sin embargo, los intentos por establecer un acceso funcional en el brazo izquierdo se prolongaron durante casi una hora.

Los técnicos utilizaron cerca de diez agujas en ambos brazos. Incluso la propia condenada colaboró con el personal y sugirió buscar una vena en la parte superior de uno de sus brazos. A pesar de los reiterados intentos, el equipo tuvo dificultades para conseguir que la solución salina circulara correctamente, lo que generó dudas sobre la posición de las agujas.

Los momentos más dramáticos de la ejecución

El documento judicial describió una serie de situaciones que pusieron en evidencia las dificultades del procedimiento. A las 18.57, uno de los integrantes del equipo advirtió que una vena podía haberse reventado, aunque sus compañeros no lograron confirmarlo.

Minutos después, a las 19.07, los técnicos retiraron una aguja que había quedado visiblemente doblada. Uno de ellos volvió a manifestar sus sospechas sobre una posible ruptura venosa.

Finalmente, a las 19.13, el personal consideró que había conseguido colocar la segunda vía intravenosa y continuó con los preparativos de la ejecución. Sin embargo, los problemas persistieron.

A las 20.50, le informaron que una ambulancia estaba en camino. (Foto: archivo)

A las 19.34, Pike comenzó a quejarse de un intenso dolor en uno de sus brazos. "Siento que mi brazo va a explotar. Me arde", expresó la mujer, según el testimonio presentado por su abogado y difundido por la agencia AP.

Durante los minutos siguientes, la condenada continuó hablando con su asesor espiritual, hasta que comenzó a emitir sonidos similares a ronquidos y presentó dificultades respiratorias. De acuerdo con el relato de Spivey, Pike se estremeció, tensó su cuerpo y movió la cabeza mientras el procedimiento continuaba.

Ante la gravedad de la situación, su abogado solicitó que se detuviera la ejecución. A las 20.50, le informaron que una ambulancia estaba en camino. Finalmente, a las 21.14, la mujer llegó al hospital.

Por qué Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital

Uno de los aspectos que más interrogantes generó fue la razón por la que dos dosis de pentobarbital no provocaron la muerte de la condenada. Especialistas médicos que analizaron el caso plantearon que el medicamento podría no haber ingresado correctamente al torrente sanguíneo.

La hipótesis es que una parte importante del pentobarbital se habría acumulado en los tejidos del brazo, en lugar de circular por el organismo como estaba previsto. Esta situación explicaría tanto las lesiones y quemaduras que sufrió Pike como su supervivencia.

El abogado Randy Spivey solicitó la detención del procedimiento porque el protocolo estatal prohíbe una tercera inyección. (Foto: REUTERS)

La inesperada recuperación de la condenada

Después del procedimiento fallido, Christa Pike fue internada en estado crítico y necesitó asistencia respiratoria durante varios días. Su cuadro era tan delicado que sus abogados llegaron a considerar la posibilidad de que hubiera sufrido muerte cerebral y que los médicos decidieran retirarle el soporte vital.

Sin embargo, la evolución de la mujer sorprendió a quienes seguían su situación. Pike recuperó la conciencia, comenzó a hablar, logró alimentarse por sus propios medios y volvió a caminar con ayuda, además, tras permanecer hospitalizada y mostrar una mejoría progresiva, recibió el alta médica y fue trasladada nuevamente a prisión.

Por qué Christa Pike fue condenada a muerte y qué pasará con su caso

Christa Pike recibió una condena a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando tenía 18 años. El intento fallido del 30 de septiembre fue señalado como el segundo procedimiento de ejecución con graves complicaciones registrado en Tennessee durante 2026.

La repercusión del episodio llevó al gobernador Bill Lee a suspender las ejecuciones restantes del año y ordenar una revisión independiente de los protocolos estatales. Además, el caso provocó cuestionamientos sobre los métodos utilizados por el sistema penitenciario y se produjo la renuncia del responsable del organismo.