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La increíble recuperación de la mujer que sobrevivió a dos dosis de una inyección letal

Christa Pike sigue sorprendiendo tras su intento de ejecución en Tennessee. Aunque logró una recuperación inédita, los médicos todavía investigan si sufrió secuelas permanentes.

Christa Pike sigue sorprendiendo tras su intento de ejecución en Tennessee. (Foto: archivo)

Christa Pike sigue sorprendiendo tras su intento de ejecución en Tennessee. (Foto: archivo)

Christa Pike, la mujer de 50 años condenada a muerte en Estados Unidos que sobrevivió a dos inyecciones letales, mostró avances significativos en su recuperación después del fallido procedimiento realizado el 30 de septiembre en una prisión de Tennessee. Aunque logró una recuperación inédita, los médicos todavía investigan si sufrió secuelas permanentes.

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Christa Pike despertó seis días después de recibir dos dosis de una inyección letal. (Foto: Reuters)

Según informó uno de sus abogados al portal TMZ, Pike ya puede caminar sin asistencia y recuperó gran parte de su capacidad para hablar, lo que le permite mantener conversaciones y formular oraciones completas. Sin embargo, su estado de salud continúa bajo evaluación médica. Los especialistas buscan determinar si el procedimiento le provocó daños cognitivos o psicológicos permanentes, un diagnóstico que podría demorar al menos un mes.

La mujer permaneció inconsciente durante varios días después de recibir dos dosis de pentobarbital, el medicamento utilizado para las ejecuciones mediante inyección letal. Finalmente, el 10 de octubre recibió el alta hospitalaria y regresó al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde llevaba más de tres décadas recluida.

El intento de ejecución se llevó a cabo el 30 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Riverbend, ubicada en Nashville, Tennessee. De acuerdo con el relato de sus abogados, Pike sufrió intensos dolores durante el procedimiento y manifestó una fuerte sensación de quemazón en los brazos mientras el personal médico intentaba administrarle la sustancia.

La defensa solicitó al gobernador Bill Lee la conmutación de la condena a muerte por prisión perpetua sin libertad condicional. (Foto: REUTERS)

La defensa solicitó al gobernador Bill Lee la conmutación de la condena a muerte por prisión perpetua sin libertad condicional. (Foto: REUTERS)

"Siento que el brazo me va a reventar", expresó la condenada, antes de preguntar a los responsables del procedimiento: "¿Esto pasa así?". Según su defensa, los encargados de aplicar la inyección le introdujeron al menos siete agujas y una de ellas, incluso, habría terminado doblada en un ángulo de 90 grados.

La primera dosis de pentobarbital fue administrada a las 21:30, hora argentina. Sin embargo, como la mujer continuaba respirando, una hora después recibió una segunda inyección.

Los testigos presentes en la prisión aseguraron que, pese a la administración de ambas dosis, Pike siguió respirando e incluso emitía ronquidos audibles. Ante la situación, las autoridades suspendieron el procedimiento y solicitaron asistencia médica de emergencia.

Las grabaciones de las llamadas al 911 revelaron que transcurrieron 31 minutos hasta que las autoridades penitenciarias confirmaron el pedido de asistencia, debido a una confusión entre el personal de la cárcel y los servicios de emergencia. La demora retrasó el traslado de la mujer al hospital, donde permaneció internada e inconsciente durante varios días.

La advertencia que había hecho antes de recibir la inyección letal

Dos semanas antes del procedimiento, Christa Pike había expresado su preocupación por los riesgos de la ejecución ante funcionarios del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC). En una grabación difundida por el diario The New York Times, la mujer manifestó sus temores por las dificultades que podrían surgir al intentar colocarle una vía intravenosa.

"Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté calificado para colocarme una vía central", advirtió. Sus declaraciones adquirieron especial relevancia después de que sus abogados denunciaran las dificultades que habría tenido el personal médico durante el procedimiento.

Christa Pike sobrevivió a su ejecución (Foto: Reuters)

Christa Pike sobrevivió a su ejecución (Foto: Reuters)

Por qué Christa Pike fue condenada a muerte

Christa Pike recibió la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios, cometido en 1995, cuando tenía 18 años. El crimen provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima.

Uno de los elementos que más repercusión generó fue el hallazgo de un pentagrama grabado en el pecho de Slemmer, un detalle que alimentó versiones sobre posibles vínculos con rituales satánicos.

El novio de Pike, que tenía 17 años al momento del asesinato y fue considerado cómplice, recibió una condena a cadena perpetua. Pike permaneció más de 30 años privada de su libertad y se convirtió en la única mujer alojada en el corredor de la muerte de Tennessee.

EE.UU.: KRITA PIKE, CONDENADA A MUERTE SOBREVIVE DOS VECES A LA INYECCIÓN LETAL

Qué pasará con Christa Pike después de sobrevivir a la ejecución

Tras el procedimiento fallido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, dispuso la suspensión de todas las ejecuciones en el estado y ordenó una revisión independiente de los protocolos utilizados.

Mientras continúa la investigación, los abogados de Pike solicitaron en reiteradas oportunidades que el gobernador conmute la pena de muerte por una condena a prisión perpetua. Por el momento, la mujer permanece bajo seguimiento médico y todavía no se conoce el alcance definitivo de las posibles secuelas.

En pocas palabras

  • Christa Pike: La reclusa sobrevivió a dos inyecciones letales y ya recupera el habla y la movilidad.
  • Investigación médica: Especialistas evalúan posibles secuelas neurológicas permanentes tras el fallido procedimiento.
  • Contexto judicial: La mujer de 50 años fue condenada a muerte en 1995 por el asesinato de Colleen Slemmer.
Resumen generado por Thinkindot AI
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