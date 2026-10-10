Christa Pike recibió el alta médica y volvió a prisión tras sobrevivir a dos dosis de una inyección letal

La mujer de 50 años regresó a la cárcel de Tennessee después de permanecer diez días hospitalizada. (Foto: archivo)

La condenada sobrevivió y debió ser trasladada de urgencia en ambulancia a un hospital cercano. Durante los primeros días de internación, su estado de salud generó una profunda preocupación.

Sus abogados llegaron a considerar que había sufrido muerte cerebral y que los médicos podrían desconectarla de los equipos de soporte vital. Sin embargo, Pike recuperó la conciencia seis días después del intento de ejecución, en una evolución que sorprendió a su entorno.

Según informó la BBC, sus primeras palabras al despertar fueron dos preguntas: “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”. A partir de ese momento, comenzó una recuperación gradual. El miércoles logró dar sus primeros pasos con asistencia y, al día siguiente, sus abogados informaron que ya podía caminar con cierta ayuda.

De acuerdo con NBC News, también había recuperado movilidad y fuerza en los brazos, sus pulmones estaban despejados y había vuelto a alimentarse normalmente.

La evolución contrastó con el delicado cuadro que había presentado durante los días anteriores, cuando permanecía esposada a una cama, padecía neumonía, tenía una importante inflamación en los brazos y dificultades para tragar.

La defensa solicitó al gobernador Bill Lee la conmutación de la condena a muerte por prisión perpetua sin libertad condicional. (Foto: REUTERS)

“No sabemos el costo que todo esto tendrá en su salud mental”, había advertido el abogado Randy Spivey durante una conferencia de prensa. Finalmente, tras diez días de internación, los médicos autorizaron su regreso al establecimiento penitenciario.

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal

El alta médica no resolvió la situación judicial de Pike, que continúa condenada a muerte. Las autoridades de Tennessee todavía no confirmaron si intentarán realizar una segunda ejecución, mientras la defensa busca impedir que la mujer vuelva a ser sometida al procedimiento.

Durante una audiencia de emergencia celebrada el miércoles en el condado de Davidson, los abogados consiguieron una orden judicial para que el Departamento Correccional de Tennessee preserve todos los registros y las pruebas relacionadas con la ejecución fallida.

A su vez, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, reconoció que desconocía si las autoridades tenían previsto intentar una nueva ejecución. “El Estado no ha prometido que la señora Pike no será sometida a una futura ejecución”, advirtió el abogado Luke Ihnen ante el tribunal, según consignó la BBC.

Frente a esa incertidumbre, la defensa volvió a solicitar al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el momento, el mandatario estatal no se pronunció públicamente sobre esa petición.

EE.UU.: KRITA PIKE, CONDENADA A MUERTE SOBREVIVE DOS VECES A LA INYECCIÓN LETAL

El brutal crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

Christa Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en 1995 en Tennessee. En aquel momento, Pike tenía 18 años y ambas se habían conocido en un programa de capacitación laboral destinado a jóvenes de bajos recursos.

Según la reconstrucción judicial, Pike participó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, y otro joven en el ataque contra Slemmer, ocurrido en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee. La víctima fue sometida a una prolongada agresión que incluyó torturas y heridas provocadas con armas blancas, el ataque se extendió durante aproximadamente una hora.

Por ese crimen, Pike recibió una sentencia de muerte y pasó más de tres décadas bajo custodia penitenciaria. Su ejecución estaba programada para el 30 de septiembre, después de que la Corte Suprema rechazara un último recurso presentado por sus abogados para suspender el procedimiento.

De haberse concretado, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820. Sin embargo, la supervivencia de Pike modificó el escenario y abrió una nueva instancia judicial.