"Lo estaba disfrutando": el brutal relato de una adolescente que hostigó a una compañera y contó lo que le hizo en un video

En otra parte de su relato, la adolescente reconoció que ella y otros compañeros se burlaban de la víctima por su aspecto físico y hacían referencias a un video íntimo que circulaba entre los estudiantes. “Cada vez que teníamos oportunidad de bardearla, la bardeábamos”, afirmó.

La joven también describió el estado en el que encontró a su compañera después de uno de los episodios de hostigamiento. “Le acababa de dar un brote psicótico, se estaba metiendo los dedos en los ojos y se estaba arrancando los pelos. Yo estaba tentada, lo estaba disfrutando”, dijo.

Dos investigaciones judiciales en curso

La Justicia de Catamarca abrió dos investigaciones para determinar las responsabilidades por los hechos denunciados. Una de ellas está a cargo del fiscal penal en lo juvenil Guillermo Narváez y apunta a la presunta producción y distribución de material íntimo de la adolescente.

En esa causa fueron imputados tres alumnos del establecimiento. Dos de ellos participaron del viaje de egresados, mientras que el tercero no viajó con el grupo.

La adolescente contó en un video cómo hostigó a su compañera y aseguró que disfrutaba de las agresiones. (Foto: captura de video).

Las defensas cuestionaron la validez del decreto de determinación del hecho. Además, el abogado de uno de los adolescentes investigados señaló que hubo conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque finalmente no prosperaron.

La segunda investigación está encabezada por la fiscal Paola González Pinto y busca esclarecer las situaciones de hostigamiento sistemático denunciadas por la estudiante y establecer el alcance del daño psicológico.

Por su parte, los padres de la adolescente adelantaron que presentarán una denuncia penal contra la joven que habría difundido las imágenes íntimas.

El Gobierno provincial exigió explicaciones al colegio

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso este viernes que las autoridades del colegio Pía Didoménico presenten, en un plazo de 24 horas, un informe detallado sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas por la institución.

La exigencia se conoció el mismo día en que estudiantes se manifestaron frente al establecimiento para reclamar por lo sucedido. Entre los mensajes exhibidos en las pancartas se leyeron las frases “La indiferencia sostiene la violencia” y “Mi salud mental no es chiste”.

En una carta enviada a los medios, la adolescente denunciante habría señalado que los profesores mencionaron las imágenes y filmaciones en reiteradas oportunidades dentro del aula, por lo que, según su versión, estaban al tanto de su circulación.

Ante la repercusión del caso, el Colegio Pía Didoménico Nivel Secundario difundió un comunicado en el que aseguró que actuó con “responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos”.

La institución también manifestó que está a disposición del Ministerio de Educación y Trabajo y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos, la intimidad y la dignidad de sus estudiantes, así como con el cuidado de su bienestar psicológico y emocional.