Rusia recibió una millonaria cifra por la venta de gas, petróleo y carbón de países que apoyan a Ucrania

La compra de combustibles y energíaa Rusia es el gran agujero que tienen las sanciones impuestas a ese país. Estados Unidos dispuso un boicot unilateral. Solo Gran Bretaña siguió sus pasos. El resto de Europa sigue comprando el gas y el petróleo a Rusia.

Financiación para la guerra

La OTAN asiste económicamente y con logística al gobierno de Volodimir Zelenski. La Unión Europea, se plegó a las sanciones económicas contra Rusia y los funcionarios, empezando por Vladimir Putin. Pero solo las restricciones generales como la de quitar al país invasor del sistema Swift, el que regula el comercio internacional y permite el intercambio de divisas. Pero aún hoy, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania lleva 63 días, continúan comprando combustibles rusos.

Con ese dinero que reciben de muchos países del mundo, Moscú tiene su propio "combustible" para alimentar la invasión en Ucrania. Lo grave, es que hay países a ambos lados del mostrador. Condenan a Rusia y Putin, pero le compran los "commodities" que necesitan para generar energía.

gas y petroleo de rusia.jpg La Unión Europea lidera el ranking de compradores de gas y petróleo a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania (Foto: CREA)

En poco más de dos meses, Rusia recibió ya US$63.000 millones por la venta de petróleo, gas y carbón. La Unión Europea le suministró el 76% de los ingresos a Moscú. Ya importó fuentes de energía por valor de US$ 48.000 millones.

Si hablamos sólo de países, Alemania, lidera las compras con US$9.100 millones desde el 24 de febrero. Esto explica por qué es uno de las naciones europeas más reticentes a dejar de comprarle a Rusia. Sin embargo, como miembro de la OTAN, enviará armamento a Ucrania.

Italia está en segundo lugar con US$6.900 millones. En tercero, aparece China, con US$6.700 millones. Como el gobierno de Xi Jinping se autodefine como "neutral" pero con un vínculo "duro como una roca" con Vladimir Putin, puede comerciar sin ningún problema con la Federación Rusa.

Monitoreo del ingreso de divisas

En el peor momento de la pandemia de coronavirus no acostumbramos a mirar diariamente "contadores" locales y globales sobre la marcha de los contagios y las muertes. Ahora pasa lo mismo con el dinero que recibe Rusia por sus exportaciones de crudo, de gas y de carbón.

El "Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) es un organismo independiente que se especializa en el cuidado del medio ambiente y la promoción de las energías limpias. en su página web, tiene un monitoreo que se actualiza al instante sobre los ingresos que recibe Rusia.

contador de compras de combustible.jpg

Al momento de realizar esta nota, la página especificaba para la Unión Europea:

Compra en general: Más de 46.600 millones de Euros

Petróleo: Más de 18.900 millones de Euros

Gas: Más de 26.800 millones de Euros

Carbón: 758 millones de Euros

Los números marcan cuánto dinero fresco tiene el Kremlin para sostener su economía, pero también la guerra con Ucrania.

Descuento por "energía sucia"

En estos meses de aislamiento, Rusia encontró la manera de penetrar en otros mercados. Sus exportaciones a países como Egipto o la India se multiplicaron exponencialmente. ¿Cuál fue la llave? Ofrecen descuentos en el precio final de las operaciones porque sus materias primas son están menos refinadas o son más contaminantes que lo que ofrecen otros países ( Estados Unidos o los países árabes).

CREA, a propósito del boicot y del grado de contaminación del combustible ruso dice: "Instituir aranceles sobre las importaciones de Rusia lo suficientemente altos que alentarían a no comprar siempre que sea posible". Pero como Moscú aplica esos descuentos sobre el volumen de las importaciones, salva el obstáculo del boicot y gana nuevos mercados

gas de rusia y compradores.jpg La Unión Europea en su conjunto, y Alemania, Italia y China en particular son los principales compradores de las fuentes de energía provenientes de Rusia (Foto: CREA)

Vladimir Putin amenazó con dejar de enviar el gas, por ejemplo, a la Unión Europea si siguen las sanciones y aumenta el apoyo a Ucrania. De hecho, esta semana, cerró el suministro de gas a Bulgaria y Polonia. Además adelantó que llegó la hora de buscar otros compradores, como en Asia y el resto del mundo para abandonar a Europa.

Pero tiene un problema logístico grave. El gas que exporta no lo hace por medio de barcos. Va por tuberías que cruzan todo el viejo continente.

nord stream 2.jpg gasoducto "nordstream 2" que lleva ese fluido desde Rusia a Alemania y de allí a toda Europa. Suspendido desde la invasión a Ucrania (Foto: Archivo)

Por lo tanto, se puede decidir en un escritorio dejar de enviar gas a Europa para llevarlo, por ejemplo a Afganistán. Pero los gasoductos van hacia el viejo continente. Hace falta una inversión de años para construir un ducto que llegue hasta en corazón de Asia. Los barcos no pueden transportar el fluido que llega diariamente por las tuberías.

Mientras tanto, la guerra muestra sus dos caras. Potencias que condenan a Rusia por la invasión a Ucrania y la matanza de civiles. Al mismo tiempo, alimentan el conflicto entregándole diariamente una fortuna en divisas al Kremlin.