Putin desata un nuevo conflicto con Estados Unidos por la entrega de helicópteros rusos a Ucrania

mi 17 rusos.jpg Los helicópteros en Afganistán eran usados para la lucha contra el terrorismo (Foto: Archivo)

Rusia denuncia violación de acuerdos Internacionales

Rusia sostiene que los Estados Unidos incumplen tratados bilaterales sobre armamentos. Uno de ellos, firmado en 2011. Desde la interpretación de Moscú, esos helicópteros que eran para Afganistán no podían ser "reexportados" o enviados a terceros países. Mucho menos, sin ningún tipo de autorización del país fabricante, en este caso Rusia (como "sucesor" de la ex Unión Soviética). El caso de los helicópteros no es el único material bélico por el que se realizó esta protesta internacional. Desde el inicio del conflicto, armas y municiones de origen ruso ( o soviético, si fueron elaborados antes del 25 de 1991 (fecha oficial de la disolución de la URSS).