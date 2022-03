Rusia retoma la ofensiva contra Ucrania, tras el fracaso del corredor humanitario en la ciudad de Mariupol

La salida de los civiles iba a iniciarse a las 11 hora local (6 de la Argentina), pero "fue postergada por razones de seguridad", ya que las fuerzas rusas "continúan bombardeando Mariupol y sus alrededores", declaró la alcaldía en la aplicación de mensajería Telegram.

Bombardeos Rusia-Ucrania-2.jpg Rusia volvió a atacar a Ucrania.

¿Qué dijo argumentó cada país?

Las autoridades ucranianas fueron las primeras en expresarse y sostienen que quien incumplió fue el gobierno de Vladimir Putin. Sergei Orlov, vicealcalde de la localidad de 450.000 habitantes y situada al borde del mar de Azov, aseguró que las fuerzas rusas seguían bombardeando y usando artillería.

"Es una locura. No hay alto el fuego en Mariupol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada", manifestó, en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC en las que explicó que los civiles estaban “listos para escapar”, pero no podían hacerlo “bajo los bombardeos".

Las milicias de la autoproclamada república separatista de Donetsk, aliadas a Rusia y territorialmente próximas a Mariupol, en tanto, responsabilizaron de estas nuevas hostilidades a grupos de extrema derecha ucranianos.

El ejército ruso bombardeó hoy el centro de Jarkov, segunda ciudad más poblada de Ucrania.jpg Rusia volvió a atacar a Ucrania.

"Los nacionalistas se negaron a proporcionar un corredor humanitario a los residentes de Mariupol, y además se negaron a marcharse a territorio seguro", indicaron en un comunicado reproducido por la agencia TASS.

Por su parte, la Cruz Roja lamentó que "las operaciones del corredor seguro desde Mariupol y Volnovaja no empezarán. Seguimos dialogando con las partes sobre el tránsito totalmente seguro de los civiles de diferentes ciudades afectadas por el conflicto", informó en un comunicado.