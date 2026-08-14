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Flor Torrente tomó una difícil decisión tras 13 años y recibió un fuerte mensaje de Araceli González

Flor Torrente compartió una inesperada noticia en redes y, tras revelar su decisión, recibió un sentido mensaje de apoyo de Araceli González.

14 ago 2026, 00:35
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flor torrente araceli gonzalez
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Después de 13 años de historia, Flor Torrente decidió cerrar Helicia, su marca de indumentaria y accesorios. La despedida la anunció a través de un video en las redes donde compartió la noticia con emoción. “Get ready para llorar”, comenzó Flor con ironía antes de revelar la decisión.

“Esto no es algo fácil que contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, expresó junto a su socia Agus Bruzón.

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Agus, por su parte, definió el momento como “un cierre de ciclo”. “Es difícil y bastante triste, pero es para algo mejor, siempre que se cierra algo seguro viene algo mejor”, agregó Flor, apostando a lo que vendrá.

Además, las creadoras aprovecharon para agradecer a quienes las acompañaron durante el recorrido y anunciaron descuentos en la tienda online antes del cierre.

Entre los mensajes que recibió la publicación se destacó el de Araceli González, quien respaldó a su hija y a su socia con unas sentidas palabras. “Las amo tanto. Pelearon con tanta pasión y compromiso su marca. No toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana. Considero que marcas maravillosas deberían estar angeladas y cuidadas con escenarios prósperos”, escribió.

La actriz también destacó el esfuerzo detrás del proyecto y cerró con una frase cargada de cariño: “Las respeto y sobre todas las cosas, todo deja una enseñanza maravillosa. Aunque cerrar sea doroloso, yo me quedo con los mejores sacos, las mejores carteras y los jogging que amo”.

Qué dijo Flor Torrente de las críticas al llanto de Araceli González por Adrián Suar

Tras su aparición en el ciclo Otro día perdido, Araceli González volvió a ocupar el foco mediático. Su paso por la mesa de Mirtha Legrand, donde repasó momentos de su vida y se quebró al recordar experiencias personales, generó una ola de repercusiones y la dejó en un estado de profunda emoción. En ese contexto, su hija Florencia Torrente decidió salir a respaldarla públicamente.

Durante los últimos días, tanto su pareja actual, Fabián Mazzei, como su hijo menor, Tomás Kirzner, habían expresado su apoyo a la actriz y buscaron calmar el conflicto que mantiene con su ex, Adrián Suar, por la disputa de bienes que aún sigue sin resolverse. Sin embargo, esta vez fue Florencia quien tomó la palabra para intentar poner fin a la polémica.

Cansada de las preguntas reiteradas y de los llamados que buscaban conocer su postura sobre un tema que afecta directamente a su familia, Flor eligió hacer un descargo en sus historias de Instagram. Allí, además de acompañar a su madre, dejó en claro su incomodidad ante la exposición. "Me da esperanzas ver a alguien que reflexiona, que no acusa ni señala. Todos alguna vez estuvimos en ese lugar, en el que la emoción nos gana después de tanto silencio, por todo lo vivido que nadie sabe. Es fácil señalar. Es más fácil aún juzgar a quien se expone tal cual es", escribió junto a imágenes del programa de Mirtha Legrand donde se la veía junto a Araceli.

Luego continuó con un mensaje cargado de sentimiento: "¿Y qué me pasa al ver a mi madre llorar, que 'tanto les preocupa'? Veo a la guerrera que me dio la vida, a la mujer que me enseñó todo, a quien sacó adelante a su familia, a quien ayudó incluso a quienes no lo merecían, veo generosidad, valores, fidelidad a sus ideales y amor por ella misma. Veo fortaleza. Y me siento orgullosa de quién es y de ser su hija".

Finalmente, para cerrar su reflexión y dejar el tema atrás, Florencia concluyó con un gesto de amor hacia su madre: "Te amo más, gracias por seguir enseñándome cada día. Una vez más, madre e hija se muestran unidas como un bloque imposible de romper".

     

 

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