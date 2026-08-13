A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Grave denuncia

Feroz acusación contra un futbolista de la Selección: su ex lo acusa de dejarla en la calle junto a su hijo

A través de un video publicado en redes sociales, la joven se despidió de la casa donde vivía junto a su hijo con un sentido posteo.

13 ago 2026, 23:25
Banner seguínos en google Primicias Ya
Feroz acusación contra un futbolista de la Selección: su ex lo acusa de dejarla en la calle junto a su hijo

Feroz acusación contra un futbolista de la Selección: su ex lo acusa de dejarla en la calle junto a su hijo

Feroz acusación contra un futbolista de la Selección: su ex lo acusa de dejarla en la calle junto a su hijo

Feroz acusación contra un futbolista de la Selección: su ex lo acusa de dejarla en la calle junto a su hijo

Un nuevo conflicto involucra a Alejandro Garnacho, quien atraviesa un momento de exposición por su vida personal mientras su expareja y madre de su hijo, Eva García, realizó un fuerte descargo en redes sociales. La influencer contó que tuvo que abandonar la vivienda en España donde había reconstruido su vida junto al pequeño de dos años.

Tras la separación, Eva se instaló en su país natal junto a su hijo Enzo. Mientras Garnacho continúa con su carrera futbolística en Inglaterra, donde actualmente juega en el Aston Villa, la influencer decidió compartir imágenes de la mudanza y dedicarle unas sentidas palabras al hogar que dejó atrás.

Leé también

Emily Ceco confirmó su relación con Roberto García Moritán: "Nos conocimos en..."

Emily Ceco confirmó su relación con Roberto García Moritán: Nos conocimos en...

A través de una publicación en redes sociales, García expresó el dolor que le provocó tener que despedirse de ese lugar, al que consideraba parte fundamental de la historia que construyó con su hijo: "Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió".

En su mensaje, la joven recordó distintos momentos que atravesaron allí y explicó por qué esa vivienda tenía un significado especial para ambos. "Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo", recordó.

"Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí", contó.

Aunque en ningún momento mencionó directamente al futbolista, sus seguidores rápidamente vincularon el mensaje con la situación que atraviesa con su expareja. Eva explicó que la decisión de abandonar la propiedad no habría partido de ella y dejó una frase que generó numerosas reacciones.

La influencer también dio a entender que había intentado por distintos medios permanecer en la vivienda y sostener el hogar que había construido para su hijo. En ese sentido, escribió: "Intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida".

Más allá de la mudanza, García aseguró que su prioridad continuará siendo el bienestar del pequeño y que buscará reconstruir nuevamente su vida junto a él: "Mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido (a su hijo), seguiré construyéndolo una y otra vez".

Finalmente, Eva compartió una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa y cerró su publicación con un mensaje cargado de emoción: "Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros".

La publicación estuvo acompañada por distintas fotografías en blanco y negro que mostraron parte del proceso de mudanza y en las que también aparece el hijo de la expareja. Hasta el momento, Garnacho no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de Eva y su cuenta de Instagram permanece suspendida.

Vista previa del posteo realizado por Eva Garc&iacute;a, ex de Alejandro Garnacho, en Instagram.&nbsp;

Vista previa del posteo realizado por Eva García, ex de Alejandro Garnacho, en Instagram.

Qué hizo Alejandro Garnacho tras el posteo de su ex

Luego de que el posteo generara numerosos comentarios en las redes sociales y de que el futbolista argentino recibiera críticas por la situación de su expareja, Eva García, Alejandro Garnacho tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.

La medida llamó especialmente la atención porque ocurrió poco después de que la joven compartiera su sentido mensaje sobre la mudanza de su casa en España junto a su hijo, Enzo, y dejara algunas frases que fueron interpretadas por sus seguidores como una referencia a decisiones tomadas por el jugador del Aston Villa.

Por el momento, el futbolista no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de la madre del pequeño ni explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de la red social.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Alejandro Garnacho

Lo más visto