Feroz acusación contra un futbolista de la Selección: su ex lo acusa de dejarla en la calle junto a su hijo

"Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí", contó.

Aunque en ningún momento mencionó directamente al futbolista, sus seguidores rápidamente vincularon el mensaje con la situación que atraviesa con su expareja. Eva explicó que la decisión de abandonar la propiedad no habría partido de ella y dejó una frase que generó numerosas reacciones.

La influencer también dio a entender que había intentado por distintos medios permanecer en la vivienda y sostener el hogar que había construido para su hijo. En ese sentido, escribió: "Intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida".

Más allá de la mudanza, García aseguró que su prioridad continuará siendo el bienestar del pequeño y que buscará reconstruir nuevamente su vida junto a él: "Mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido (a su hijo), seguiré construyéndolo una y otra vez".

Finalmente, Eva compartió una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa y cerró su publicación con un mensaje cargado de emoción: "Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros".

La publicación estuvo acompañada por distintas fotografías en blanco y negro que mostraron parte del proceso de mudanza y en las que también aparece el hijo de la expareja. Hasta el momento, Garnacho no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de Eva y su cuenta de Instagram permanece suspendida.

Vista previa del posteo realizado por Eva García, ex de Alejandro Garnacho, en Instagram.

Qué hizo Alejandro Garnacho tras el posteo de su ex

Luego de que el posteo generara numerosos comentarios en las redes sociales y de que el futbolista argentino recibiera críticas por la situación de su expareja, Eva García, Alejandro Garnacho tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.

La medida llamó especialmente la atención porque ocurrió poco después de que la joven compartiera su sentido mensaje sobre la mudanza de su casa en España junto a su hijo, Enzo, y dejara algunas frases que fueron interpretadas por sus seguidores como una referencia a decisiones tomadas por el jugador del Aston Villa.

Por el momento, el futbolista no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de la madre del pequeño ni explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de la red social.