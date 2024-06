"Show": la oposición de Bolivia pasó del respaldo al presidente a Arce a una furiosa crítica

Embed

Al conocerse esas afirmaciones, la oposición cambio drásticamente. Durante las horas de incertidumbre, apoyaron abiertamente al Presidente y a la continuidad de la democracia en Bolivia. Pero ahora, con la marcha de los hechos, comienzan a dar crédito a lo que expresó el militar, que está preso y puede ser condenado a 20 años de prisión.

caos en Bolivia.jpg La oposición quiere que el presidente Arce dé una completa explicación sobre lo que sucedió en Bolivia (Foto: gentileza La Sexta).

Un "show montado" en lugar de un intento de golpe de Estado

Los partidos de oposición y varios analistas políticos cuestionan al presidente Arce. Revisando los hechos de las dramáticas horas del miércoles, encuentran muchos puntos débiles. Primero, que desde hacía unos días tanto Arce, como Evo Morales, su gran rival en el propio oficialismo del MAS, alertaron de movimientos de militares. En ese marco, llamó la atención que fuera Zúñiga el líder sedicioso. Puesto como Jefe del Ejército por Arce, era objetado por Morales.

El principal partido opositor es Comunidad Ciudadana, que perdió las elecciones del 2020 con Carlos Mesa como candidato. Andrea Barrientos, senadora de esa fuerza, dijo que lo que se vio con las tanquetas y militares por las calles de La paz fueron “shows burlescos” y le exigió a Arce para que se ocupe de la crisis total que vive Bolivia.

En su cuenta de X escribió: "Su show no alivia los problemas de la gente, no resuelve la crisis, no da comida a la gente. @LuchoXBolivia (el nombre de Arce en X) su obligación es gobernar con responsabilidad!".

opiscion contra el gobierno show montado.jpg La oposición boliviana considera como un montaje lo que el gobierno dice como un fallido golpe de estado. (Foto: Cuenta de X de Barrientos)

También el candidato derrotado por Arce, Carlos Mesa, pasó del apoyo a la democracia a la crítica al presidente boliviano.

"Terminado este amago que se parece a un sainete, escuchamos al “golpista” acusar al presidente Arce. El discurso presidencial como un acto de campaña", dijo el líder de Comunidad Ciudadana. " …los gobiernos del MAS han destruido la institucionalidad de las FFAA, la credibilidad de lo que se dice y se hace", agregó.

mensaje de mesa en Bolivia.jpg Carlos Mesa, el opositor derrotado por Arce en las elecciones de 2020, también cuestiona al gobierno por un "montaje" de un supuestos golpe de estado. (Foto: Cuenta de X de Mesa)

Mesa también le pidió a Arce que recomponga la normalidad institucional con miras a las elecciones generales del año próximo.

La crisis en Bolivia provoca que se hable de un "autogolpe" en algunos analistas y en la oposición, como una "cortina de humo" para evitar enfrentar los graves problemas por la falta de divisas para el comercio, la crisis con los alimentos y con la energía.

A eso se debe sumar que, en el plano interno del oficialismo, Evo Morales había denunciado amenazas por parte del propio Zúñiga, el militar que se levantó este miércoles y luego fue arrestado y depuesto.