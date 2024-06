Qué opina el Gobierno argentino sobre el intento de golpe de Estado al Gobierno de Luis Arce en Bolivia

La posición de Diana Mondino frente al intento de golpe de Estado en Bolivia

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", escribió Diana Mondino a través de su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...