Las cuatro bajas confirmadas de Boca para recibir a River en el Superclásico

Por un lado, el mediapunta de 19 años Tomás Aranda muestra una evolución sumamente positiva tras ser operado el pasado 27 de agosto por una fractura de peroné. Al no haber perdido días de acondicionamiento de base, el juvenil se acoplará a las tareas grupales inmediatamente después del encuentro ante el Millonario, fijando como meta sumarse a la nómina para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, pautada para el 14 de noviembre.

Una situación similar atraviesa Adam Bareiro, quien fue intervenido semanas atrás debido a una hernia de disco lumbar. El delantero avanza sin complicaciones en su puesta a punto y, de sostener esta respuesta física, proyecta sumarse a la par del grupo tras el choque del domingo para pelear un lugar de cara a los mismos compromisos decisivos de noviembre.