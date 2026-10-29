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Las cuatro bajas confirmadas de Boca para recibir a River en el Superclásico

Boca enfrentará a River con cuatro ausencias confirmadas en el plantel de Rodolfo Arruabarrena. Los detalles.

Boca enfrentará a River con cuatro ausencias confirmadas en el plantel de Rodolfo Arruabarrena. 

Boca enfrentará a River con cuatro ausencias confirmadas en el plantel de Rodolfo Arruabarrena. 

Boca Juniors ultima detalles para recibir a River Plate en un cruce determinante por el Torneo Clausura. De no mediar imprevistos de último momento en las sesiones de entrenamiento restantes, el director técnico Rodolfo Arruabarrena afrontará el Superclásico con cuatro ausencias confirmadas. Pese a los nombres de peso resentidos, la nómina de bajas no genera sorpresa en el cuerpo técnico xeneize, ya que se trata de diagnósticos que arrastran varias semanas de evolución y con los cuales el grupo aprendió a convivir.

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Superclásico Boca-River: la AFA confirmó quién será el árbitro. (Foto: archivo)

La buena noticia para el estratega de La Ribera radica en que los futbolistas que vienen sumando rodaje en las últimas presentaciones terminaron el clásico ante Independiente sin secuelas físicas ni complicaciones reglamentarias. De este modo, el Vasco dispondrá de la totalidad de sus variantes habituales para armar la alineación titular que saltará al campo de juego el domingo.

Cuáles son los cuatro jugadores lesionados que se pierden el Superclásico ante River

La lista de futbolistas que continúan con sus procesos de rehabilitación abarca a integrantes de distintas líneas del terreno de juego:

  • Agustín Marchesín: El experimentado arquero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido frente a Barcelona de Ecuador disputado en abril por la Copa Libertadores. Al demandarle un período aproximado de ocho meses de recuperación, su retorno oficial a la actividad está previsto para los primeros meses de 2027.

  • Tomás Belmonte: El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente con éxito tras padecer una rotura de meniscos. El protocolo de rehabilitación lo mantendrá al margen hasta fines de 2026, quedando descartado para el Superclásico y a la espera de ver si logra sumar minutos en el cierre de la temporada.

Qué lesionados de Boca podrían volver a jugar tras el partido contra River

En contraposición a las bajas de más largo aliento, el cuerpo médico y el cuerpo técnico siguen de cerca la evolución favorable de dos integrantes del plantel que proyectan sus retornos a la brevedad.

Por un lado, el mediapunta de 19 años Tomás Aranda muestra una evolución sumamente positiva tras ser operado el pasado 27 de agosto por una fractura de peroné. Al no haber perdido días de acondicionamiento de base, el juvenil se acoplará a las tareas grupales inmediatamente después del encuentro ante el Millonario, fijando como meta sumarse a la nómina para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, pautada para el 14 de noviembre.

Una situación similar atraviesa Adam Bareiro, quien fue intervenido semanas atrás debido a una hernia de disco lumbar. El delantero avanza sin complicaciones en su puesta a punto y, de sostener esta respuesta física, proyecta sumarse a la par del grupo tras el choque del domingo para pelear un lugar de cara a los mismos compromisos decisivos de noviembre.

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