Las cuatro bajas confirmadas de Boca para recibir a River en el Superclásico

Boca Juniors ultima detalles para recibir a River Plate en un cruce determinante por el Torneo Clausura. De no mediar imprevistos de último momento en las sesiones de entrenamiento restantes, el director técnico Rodolfo Arruabarrena afrontará el Superclásico con cuatro ausencias confirmadas. Pese a los nombres de peso resentidos, la nómina de bajas no genera sorpresa en el cuerpo técnico xeneize, ya que se trata de diagnósticos que arrastran varias semanas de evolución y con los cuales el grupo aprendió a convivir.