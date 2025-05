Terrible video: el momento en que una embarcación volcó y provocó la muerte de mujeres y niñas

Embed

Tragedia en la costa: "Si se nos muere la gente a medio metro del muelle, algo no estamos haciendo bien"

Como dijimos, a la grave noticia de la muerte de inmigrantes ilegales en camino a Europa se suma cómo se produjo esta tragedia. Anualmente, en promedio, mueren 3.000 personas en su intento por cruzar el mediterráneo desde el África. Y un número importante, pero menor, se debe sumar por casos como este. Desde el occidente africano, se lanzan al Atlántico para llegar a lugares como las Canarias, que están frente a Marruecos.

Pero lo más grave en esta oportunidad fue que la embarcación llegó a puerto y nada menos que escoltada. La autoridad de Cabildo de Hierro, en Canarias, no disimuló la gravedad de lo sucedido: "No puede ser que salgamos a buscar a gente a 200 millas y que, cuando lleguen, a medio metro del muelle se mueran por la cuestión que sea",dijo. "Algo no estamos haciendo bien", concluyó.

tragedia en las canarias .jpg La embarcación ya dio una vuelta campana y la gente trata de salir del agua como pueda.(Foto: Gentileza El País)

Se destacó la tarea de los grupos de rescatistas de Salvamento Marítimo y Protección Civil, que hicieron todo lo posible por evitar que las personas, desesperadas, se ahogaran a metros del lugar previsto en el muelle para subir a tierra. El "cayuco", el nombre que reciben las embarcaciones frágiles de los inmigrantes, cumplió la difícil travesía, pero se dio vuelta al llegar al lugar en donde se le indicó que debería amarrar. El servicio de guardacostas español dijo en un comunicado que cuando se estaba en la tarea de facilitar el desembarco, el cayuco se escoró (comenzó a entrar agua), se dio vuelta y los inmigrantes cayeron al agua, a metros del muelle.

rescate en las Canarias.jpg Al borde del muelle, los inmigrantes ilegales que naufragaron son rescatados del agua. (Foto: Gentileza ElDia.es)

En la embarcación iban 159 personas, entre ellas 32 menores, 49 mujeres y 78 hombres. Murieron al menos 7 mujeres y hay entre los heridos internados, tres en grave estado.