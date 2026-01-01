Jimena Barón mostró por primera vez la cara de su hijo Arturo en fotos: "Lo más lindo"

"Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría", comenzó a flor de piel.

"Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", continuó emocionada con una serie de postales de la familia unida.

Y cerró: "Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026".

Jimena Barón mostró la impactante habilidad de su hijo Arturo

En su habitual interacción con sus seguidores de Instagram, Jimena Barón no pudo evitar destacar la extraordinaria destreza que maneja su bebé Arturo unos meses de su nacimiento.

La cantante grabó al pequeño del tal forma que se veía su torso y sus piernitas en primer plano junto a los pies de un peluche de Jesús, según reveló ella misma en imagen, tomando solito la mamadera.

"¡Miren a Arturo! Yo sé que no les estoy mostrando a Arturo, el padre está muy cerca de ceder...", comenzó hablándole a su fandom y admitiendo la interna familiar sobre la exposición pública del bebé, al tiempo que lanzó entre orgullosa y sorprendida: "¡Pero el pibe agarra la mamadera solo!".

"No sé cuán normal es. Acaba de cumplir cinco meses... Es el más bueno del mundo", se preguntó la artista mientras se veía al niño sosteniendo el biberón con sus propias manos.

Jimena Barón se encargó luego de aclarar que no es que se desliga de la alimentación del pequeño, sólo que quiso compartir la habilidad de su hijo.

"Se la doy también con mucho amor... Les estoy mostrando que tiene simplemente el skill de hacer esto", manifestó con humor, y concluyó dejando en claro que"no es que toma la mamadera solo" en la cotidianeidad de la rutina diaria.