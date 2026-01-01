Milei aseguró que trabaja en la construcción de un bloque regional para "plantarse frente al socialismo"

Milei también celebró la llegada al poder de dirigentes con afinidad ideológica a la suya tras recientes elecciones en la región. En ese contexto, destacó las victorias de Nasry Asfura en Honduras y de José Antonio Kast en Chile, ambas registradas a fines de 2025.

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso...”, expresó el jefe de Estado.

Cuáles son las afinidades políticas de Milei en la región

Dentro de ese esquema regional, Milei mantiene una relación fluida con Kast, Asfura, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, José Jerí de Perú, Daniel Noboa de Ecuador, José Raúl Mulino de Panamá y Luis Abinader de República Dominicana. Con la Argentina incluida, el bloque alcanzaría los diez países.

kast y milei El presidente recibió al mandatario electo Kast después de su victoria en el balotaje. (Foto: Casa Rosada).

En política exterior, el Presidente también toma como referencia al mandatario estadounidense Donald Trump, cuya influencia en la política regional es destacada por el propio Milei.

La relación con Brasil, en cambio, continúa marcada por fuertes tensiones. Aunque participó en diciembre del último encuentro del Mercosur en territorio brasileño, Milei mantiene una postura crítica hacia Lula da Silva, con quien protagonizó cruces públicos, a pesar de que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina.

Los vínculos del mandatario argentino se profundizan, en cambio, con el expresidente Jair Bolsonaro y su espacio político, pese a que el exjefe de Estado brasileño permanece detenido tras haber sido condenado por un intento de golpe de Estado contra Lula. En octubre de 2026, Brasil volverá a las urnas y el actual presidente buscará la reelección.