La fría despedida de Borja: el adiós a River con un mensaje mínimo y un gol del pasado

Cómo fue el paso de Borja por River en números

Miguel Borja cierra su ciclo en Núñez tras tres años y medio en el club. Durante ese período, disputó 159 partidos oficiales, convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias. Sus registros lo ubican entre los máximos goleadores extranjeros en la historia de River y le permitieron sumar tres títulos a su palmarés con la camiseta millonaria.

Las estadísticas reflejan una presencia constante y productiva, aunque su etapa dejó sensaciones divididas. Fue determinante en varios momentos y sostuvo rachas goleadoras importantes, pero nunca logró consolidarse plenamente como la figura indiscutida en los partidos de mayor peso deportivo.

Por qué su salida deja sensaciones encontradas en los hinchas

Más allá de los números, el paso de Borja por River estuvo atravesado por situaciones que fueron erosionando el vínculo con parte del público. Algunas declaraciones sobre su futuro, interpretadas como un acercamiento innecesario a Boca, generaron ruido y malestar, sumándose a una percepción de intermitencia en los encuentros decisivos.

Con el correr del tiempo, su continuidad dejó de ser una certeza y la salida terminó convirtiéndose en un desenlace previsible para ambas partes.

Qué viene ahora para Borja y qué significa su salida para River

A los 32 años, el delantero colombiano inicia una nueva etapa en el fútbol mexicano, donde se sumará a Cruz Azul. Para River, su partida se inscribe dentro de un proceso de renovación más amplio, con varios ciclos que llegan a su fin y un plantel que comienza a reconfigurarse de cara a un 2026 que asoma con cambios profundos.

Sin estridencias, sin discursos largos y con un mensaje frío pero claro, Borja bajó definitivamente el telón de su historia con River. Un adiós acorde a una relación que, con el tiempo, se fue apagando.