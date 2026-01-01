En vivo Radio La Red
Deportes
Miguel Borja
River
FÚTBOL

La fría despedida de Borja: el adiós a River con un mensaje mínimo y un gol del pasado

El delantero colombiano utilizó sus redes sociales para despedirse del Millonario en el día en que finalizó su contrato. Eligió un gol de la Copa Libertadores 2024 y ya se prepara para comenzar una nueva etapa en el fútbol mexicano.

El 31 de diciembre no solo marcó el cierre de un nuevo año calendario para River, sino también el punto final de una etapa que llevaba tiempo encaminándose hacia su desenlace. Miguel Borja dejó oficialmente de ser jugador del club y eligió una despedida tan breve como simbólica, lejos de los mensajes extensos o las declaraciones emotivas que suelen acompañar este tipo de salidas.

Leé también ¿Llega a Boca? Se confirmó el futuro de Miguel Borja tras su salida de River
A través de su cuenta personal de Instagram, el delantero colombiano publicó una historia con un mensaje escueto: “Gracias totales, River Plate. Llegó la hora de despedirme de estos colores. Por aquí estaré haciéndolo durante el día mi gente”, escribió, acompañado por corazones rojo y blanco y un video de uno de sus goles convertidos en la Copa Libertadores 2024.

Qué llamó la atención del mensaje que eligió Borja para despedirse

Más allá de la brevedad del texto, el detalle que no pasó inadvertido fue el gol seleccionado para acompañar el posteo. Se trató de una conquista ante Libertad, correspondiente a la fase de grupos de la Libertadores, cuando el equipo era dirigido por Martín Demichelis. La elección generó comentarios entre los hinchas, ya que el ciclo del exentrenador terminó siendo reemplazado por Marcelo Gallardo, quien regresó al banco millonario meses después.

Ese gesto, sutil pero elocuente, terminó de reforzar la sensación de una despedida sin demasiados guiños emocionales hacia el presente del club, en línea con un cierre de etapa que ya venía marcado por cierta distancia entre el jugador y parte del mundo riverplatense.

Cómo fue el paso de Borja por River en números

Miguel Borja cierra su ciclo en Núñez tras tres años y medio en el club. Durante ese período, disputó 159 partidos oficiales, convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias. Sus registros lo ubican entre los máximos goleadores extranjeros en la historia de River y le permitieron sumar tres títulos a su palmarés con la camiseta millonaria.

Las estadísticas reflejan una presencia constante y productiva, aunque su etapa dejó sensaciones divididas. Fue determinante en varios momentos y sostuvo rachas goleadoras importantes, pero nunca logró consolidarse plenamente como la figura indiscutida en los partidos de mayor peso deportivo.

Por qué su salida deja sensaciones encontradas en los hinchas

Más allá de los números, el paso de Borja por River estuvo atravesado por situaciones que fueron erosionando el vínculo con parte del público. Algunas declaraciones sobre su futuro, interpretadas como un acercamiento innecesario a Boca, generaron ruido y malestar, sumándose a una percepción de intermitencia en los encuentros decisivos.

Con el correr del tiempo, su continuidad dejó de ser una certeza y la salida terminó convirtiéndose en un desenlace previsible para ambas partes.

Qué viene ahora para Borja y qué significa su salida para River

A los 32 años, el delantero colombiano inicia una nueva etapa en el fútbol mexicano, donde se sumará a Cruz Azul. Para River, su partida se inscribe dentro de un proceso de renovación más amplio, con varios ciclos que llegan a su fin y un plantel que comienza a reconfigurarse de cara a un 2026 que asoma con cambios profundos.

Sin estridencias, sin discursos largos y con un mensaje frío pero claro, Borja bajó definitivamente el telón de su historia con River. Un adiós acorde a una relación que, con el tiempo, se fue apagando.

