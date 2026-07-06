Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos y hay miles de desaparecidos

Los organismos de emergencia trabajan contrarreloj junto a efectivos militares, bomberos, rescatistas y brigadas internacionales que llegaron para colaborar en las tareas de asistencia.

Delcy Rodríguez defendió la respuesta del Gobierno

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Horas antes de la actualización oficial del balance, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el acto por el 215° aniversario de la Independencia del país, donde se refirió a la tragedia y respondió a las críticas por la actuación del Gobierno.

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que el Estado desplegó rápidamente recursos para asistir a las víctimas y rechazó los cuestionamientos por una supuesta demora en la respuesta oficial. "Hemos movilizado todas las capacidades del Estado para atender esta emergencia", expresó.

Rodríguez también anunció la creación de una nueva unidad militar especializada en emergencias y desastres, que tendrá como objetivo reforzar la capacidad de respuesta ante catástrofes naturales.

Continúan las tareas de búsqueda entre los escombros

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Mientras las autoridades actualizan el número de víctimas, en las zonas más afectadas continúan las tareas de remoción de escombros.

Los rescatistas trabajan con maquinaria pesada, perros especializados y equipos de búsqueda para localizar sobrevivientes, aunque con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida.

Miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales luego de que numerosas viviendas quedaran destruidas o presentaran daños estructurales que impiden su utilización.

La ayuda internacional sigue llegando

Tras el desastre, distintos países comenzaron a enviar asistencia humanitaria para reforzar los operativos de emergencia.

Entre ellos se encuentra Argentina, que despachó un avión con rescatistas especializados, personal militar, médicos e insumos para colaborar en las tareas de asistencia y búsqueda.

También organismos internacionales continúan coordinando el envío de alimentos, agua potable, medicamentos y materiales para asistir a los miles de damnificados.

Las autoridades venezolanas advirtieron que el proceso de reconstrucción demandará varios meses debido al nivel de destrucción registrado en las regiones más afectadas por los terremotos.