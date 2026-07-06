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Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos y hay miles de desaparecidos

Las autoridades chavistas indicaron que el número de heridos asciende a más de 16.700. En La Guaira, epicentro de los dos principales sismos, hay filas para recibir suministros.

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Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

La crisis humanitaria en Venezuela continúa agravándose tras los dos devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles 24 de junio de 2026. El Ministerio de Comunicación actualizó este domingo el balance oficial y confirmó que la cifra de muertos ascendió a 3.342, mientras que miles de personas continúan heridas o permanecen desaparecidas bajo los escombros.

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Las autoridades informaron además que el número de lesionados llegó a 16.470, en tanto que entre 30.000 y 50.000 personas permanecerían desaparecidas, una cifra que refleja la magnitud del desastre y mantiene en marcha los operativos de búsqueda y rescate.

Un balance que sigue creciendo

Los dos sismos, que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, provocaron el colapso de edificios, viviendas e infraestructura crítica en distintas regiones del país, dejando miles de familias sin hogar.

Con el correr de los días, el número de víctimas fatales continúa aumentando a medida que los equipos de rescate logran acceder a nuevas zonas afectadas.

Los organismos de emergencia trabajan contrarreloj junto a efectivos militares, bomberos, rescatistas y brigadas internacionales que llegaron para colaborar en las tareas de asistencia.

Delcy Rodríguez defendió la respuesta del Gobierno

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Horas antes de la actualización oficial del balance, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el acto por el 215° aniversario de la Independencia del país, donde se refirió a la tragedia y respondió a las críticas por la actuación del Gobierno.

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que el Estado desplegó rápidamente recursos para asistir a las víctimas y rechazó los cuestionamientos por una supuesta demora en la respuesta oficial. "Hemos movilizado todas las capacidades del Estado para atender esta emergencia", expresó.

Rodríguez también anunció la creación de una nueva unidad militar especializada en emergencias y desastres, que tendrá como objetivo reforzar la capacidad de respuesta ante catástrofes naturales.

Continúan las tareas de búsqueda entre los escombros

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos por los terremotos. (Foto: Reuters)

Mientras las autoridades actualizan el número de víctimas, en las zonas más afectadas continúan las tareas de remoción de escombros.

Los rescatistas trabajan con maquinaria pesada, perros especializados y equipos de búsqueda para localizar sobrevivientes, aunque con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida.

Miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales luego de que numerosas viviendas quedaran destruidas o presentaran daños estructurales que impiden su utilización.

La ayuda internacional sigue llegando

Tras el desastre, distintos países comenzaron a enviar asistencia humanitaria para reforzar los operativos de emergencia.

Entre ellos se encuentra Argentina, que despachó un avión con rescatistas especializados, personal militar, médicos e insumos para colaborar en las tareas de asistencia y búsqueda.

También organismos internacionales continúan coordinando el envío de alimentos, agua potable, medicamentos y materiales para asistir a los miles de damnificados.

Las autoridades venezolanas advirtieron que el proceso de reconstrucción demandará varios meses debido al nivel de destrucción registrado en las regiones más afectadas por los terremotos.

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