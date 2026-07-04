El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2.954 y ya hay más de 16.500 heridos

Una imagen tomada desde un dron muestra edificios dañados y derrumbados tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira. (Foto: REUTERS)

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Aunque las autoridades habilitaron una línea telefónica y una plataforma digital para denunciar personas desaparecidas, todavía no actualizaron la cifra oficial de quienes permanecen sin ser localizados. El último informe, difundido el 25 de junio, señalaba que había 157 personas desaparecidas.

En paralelo, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, impulsó una plataforma desarrollada por técnicos y organizaciones de la sociedad civil para que familiares puedan reportar personas cuyo paradero aún se desconoce.

Las autoridades informaron además que, desde el 24 de junio, se registraron 942 réplicas, lo que mantiene la preocupación entre la población y dificulta las tareas de rescate. A diez días del desastre, los equipos de emergencia continúan evaluando los daños estructurales y acelerando la remoción de escombros, aunque reconocen que las probabilidades de encontrar sobrevivientes son cada vez más bajas.

Miles de personas siguen sin hogar. (Foto: Reuters)

El terremoto más letal de Venezuela en un siglo

El doble sismo ya es considerado el desastre sísmico más mortífero que sufrió Venezuela en los últimos 100 años. Hasta ahora, el antecedente más grave era el terremoto ocurrido en julio de 1967, cerca de Caracas, que dejó 245 muertos, miles de heridos y severos daños materiales.

Los recientes movimientos sísmicos impactaron Caracas y otros seis estados del norte venezolano, aunque la zona más castigada fue La Guaira, una región costera que ya había sufrido una de las peores tragedias del país con el deslave de 1999, que causó miles de víctimas fatales.