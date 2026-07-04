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El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2.954 y ya hay más de 16.500 heridos

Miles de personas siguen sin hogar, continúan las tareas de remoción de escombros y las posibilidades de encontrar sobrevivientes son cada vez menores.

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El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2.954. (Foto: Reuters)

El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2.954. (Foto: Reuters)

A diez días del devastador doble sismo que sacudió el norte de Venezuela, las autoridades actualizaron el balance oficial. Miles de personas siguen sin hogar, continúan las tareas de remoción de escombros y las posibilidades de encontrar sobrevivientes son cada vez menores.

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La tragedia provocada por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio sigue agravándose. Este sábado, las autoridades informaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 2.954, mientras que el número de heridos llegó a 16.592. El nuevo balance fue difundido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien además detalló que 6.462 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrieron los sismos.

Según los datos oficiales, 16.309 personas quedaron sin vivienda, por lo que el Gobierno instaló 80 campamentos transitorios para alojar a los damnificados. Además, las evaluaciones realizadas hasta el momento indican que 856 edificios sufrieron daños y 190 colapsaron por completo como consecuencia de los terremotos.

En las tareas de emergencia participan 3.281 rescatistas internacionales junto a 26.984 voluntarios, que trabajan en la búsqueda de desaparecidos, la asistencia humanitaria y la remoción de escombros.

Una imagen tomada desde un dron muestra edificios da&ntilde;ados y derrumbados tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira. (Foto: REUTERS)

Una imagen tomada desde un dron muestra edificios dañados y derrumbados tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira. (Foto: REUTERS)

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Aunque las autoridades habilitaron una línea telefónica y una plataforma digital para denunciar personas desaparecidas, todavía no actualizaron la cifra oficial de quienes permanecen sin ser localizados. El último informe, difundido el 25 de junio, señalaba que había 157 personas desaparecidas.

En paralelo, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, impulsó una plataforma desarrollada por técnicos y organizaciones de la sociedad civil para que familiares puedan reportar personas cuyo paradero aún se desconoce.

Las autoridades informaron además que, desde el 24 de junio, se registraron 942 réplicas, lo que mantiene la preocupación entre la población y dificulta las tareas de rescate. A diez días del desastre, los equipos de emergencia continúan evaluando los daños estructurales y acelerando la remoción de escombros, aunque reconocen que las probabilidades de encontrar sobrevivientes son cada vez más bajas.

Miles de personas siguen sin hogar. (Foto: Reuters)

Miles de personas siguen sin hogar. (Foto: Reuters)

El terremoto más letal de Venezuela en un siglo

El doble sismo ya es considerado el desastre sísmico más mortífero que sufrió Venezuela en los últimos 100 años. Hasta ahora, el antecedente más grave era el terremoto ocurrido en julio de 1967, cerca de Caracas, que dejó 245 muertos, miles de heridos y severos daños materiales.

Los recientes movimientos sísmicos impactaron Caracas y otros seis estados del norte venezolano, aunque la zona más castigada fue La Guaira, una región costera que ya había sufrido una de las peores tragedias del país con el deslave de 1999, que causó miles de víctimas fatales.

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