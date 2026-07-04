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Cómo festejó Estados Unidos los 250 años de su Independencia y qué dijo Donald Trump

Millones de personas participaron de los festejos y en Washington se realizó una conmemoración especial en el acto central de la fiesta patria.

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Un escuadrón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló las inmediaciones del Capitolio durante el evento Salute to America (REUTERS)

Un escuadrón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló las inmediaciones del Capitolio durante el evento Salute to America (REUTERS)

Estados Unidos celebró este 4 de julio el 250° aniversario de su Independencia con multitudinarios festejos en todo el país, que incluyeron desfiles militares, exhibiciones aéreas, actos oficiales, barcos históricos y un espectacular show de fuegos artificiales en Washington.

Leé también Javier Milei saludó a Estados Unidos por el Día de la Independencia: "Sigan siendo un faro de libertad en el norte"
Javier Milei saludó a Estados Unidos por el Día de la Independencia. (Foto: archivo)

Sin embargo, la celebración estuvo atravesada por una intensa ola de calor, amenazas de tormentas eléctricas y un clima de fuerte polarización política, con el presidente Donald Trump como principal protagonista.

Las altas temperaturas dominaron gran parte del este de Estados Unidos, donde la sensación térmica superó los 40 grados. En Washington, miles de personas soportaron largas filas bajo el sol para superar los controles de seguridad y acceder a la zona donde se desarrollaban los actos centrales.

La situación se complicó aún más cuando una amenaza de tormentas con actividad eléctrica obligó a evacuar a miles de asistentes que esperaban el discurso presidencial al aire libre. Muchos debieron refugiarse en edificios públicos cercanos mientras las actividades sufrían demoras.

Además, las autoridades distribuyeron agua entre los asistentes para evitar golpes de calor y casos de deshidratación.

El discurso de Donald Trump

En medio de un escenario marcado por la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, Donald Trump desde sus redes sociales afirmó que "Estados Unidos está más fuerte que nunca" y destacó la masiva participación ciudadana en los festejos.

Durante sus discursos, el mandatario volvió a cargar contra la oposición demócrata, a la que acusó de representar ideas comunistas, y defendió los valores fundacionales del país.

Las celebraciones también estuvieron marcadas por un amplio operativo de seguridad incluyó vallados, detectores de metales y una fuerte presencia policial en los principales puntos turísticos de la capital.

Festejos en todo Estados Unidos

Las celebraciones se extendieron por todo el país. En Filadelfia, las campanas sonaron para recordar la aprobación de la Declaración de Independencia y hubo recreaciones históricas con actores vestidos de época.

En Nueva York, una flotilla de embarcaciones históricas navegó por el río Hudson. Entre ellas estuvo la Fragata Libertad de la Argentina, que participó del desfile junto a buques emblemáticos de distintos países frente a la Estatua de la Libertad.

Mientras tanto, en Washington, el cierre estuvo a cargo de un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales, que según la organización incluyó cientos de miles de efectos pirotécnicos durante unos 40 minutos y puso fin a una jornada histórica para Estados Unidos.

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