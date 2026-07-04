Cómo festejó Estados Unidos los 250 años de su Independencia y qué dijo Donald Trump

Además, las autoridades distribuyeron agua entre los asistentes para evitar golpes de calor y casos de deshidratación.

El discurso de Donald Trump

En medio de un escenario marcado por la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, Donald Trump desde sus redes sociales afirmó que "Estados Unidos está más fuerte que nunca" y destacó la masiva participación ciudadana en los festejos.

Durante sus discursos, el mandatario volvió a cargar contra la oposición demócrata, a la que acusó de representar ideas comunistas, y defendió los valores fundacionales del país.

Las celebraciones también estuvieron marcadas por un amplio operativo de seguridad incluyó vallados, detectores de metales y una fuerte presencia policial en los principales puntos turísticos de la capital.

Festejos en todo Estados Unidos

Las celebraciones se extendieron por todo el país. En Filadelfia, las campanas sonaron para recordar la aprobación de la Declaración de Independencia y hubo recreaciones históricas con actores vestidos de época.

En Nueva York, una flotilla de embarcaciones históricas navegó por el río Hudson. Entre ellas estuvo la Fragata Libertad de la Argentina, que participó del desfile junto a buques emblemáticos de distintos países frente a la Estatua de la Libertad.

Mientras tanto, en Washington, el cierre estuvo a cargo de un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales, que según la organización incluyó cientos de miles de efectos pirotécnicos durante unos 40 minutos y puso fin a una jornada histórica para Estados Unidos.