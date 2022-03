Tras la caída de un avión en China con 132 personas a bordo: ¿cuáles son las principales hipótesis del accidente aéreo?

El avión “perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou”, en la región montañosa de Guangxi, según la CAAC, que indicó que el aparato transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, corrigiendo reportes previos que hablaban de 133 personas a bordo.

El Boeing 737 se habría estrellado en una zona rural cerca de esa ciudad, y “provocó un incendio” en la montaña, dijo televisión china CCTV. El reporte agregó que los equipos de rescate fueron enviados al lugar.

"Es una forma inusual de accidente ya que un avión no cae de esa manera. Tiene que haber sucedió algo extremadamente grave, violento para perder el control del avión", sostuvo el expiloto.

Y agregó: "Pudo haber sido un atentado, una explosión o una despresurización de la cabina. Son hipótesis que no podemos descartar. Lo más llamativo de este accidente es la forma en la que el avión se precipita y llega a la tierra, es totalmente inusual."

Según datos del portal de seguimiento de vuelos FlightRadar24, la aeronave volaba a las 14.19 hora local (06.19 GMT) a una altitud de 29.100 pies (8.870 metros) cuando, a unos 55 kilómetros al oeste de la localidad de Wuzhou, comenzó a descender. Faltaban 45 minutos para la hora de aterrizaje prevista.

El último punto de contacto del vuelo, según el citado portal, fue a unos 25 kilómetros al suroeste de Wuzhou, a una altitud de 3.225 pies (989 metros), a las 14.22 hora local (06.22 GMT), lo que supondría que en apenas tres minutos la aeronave descendió casi 8.000 metros.

"No tenemos datos de quien iba o que llevaban a bordo. Hasta en este vuelo habría implicancias políticas, no nos olvidemos que la empresa Boing en China estuvo suspendida en toda la actividad de sus aviones con el famoso MAX, que de una u otra manera son represalias económicas que tomas los países y hoy se esta mezclando con la Guerra de Ucrania", afirmó Polanco.

Asimismo, recordó: "China tenia un problema con Estados Unidos con el tema de la telefonía celular, que no le dejaban entrar en China y hubo represalias económicas de un imperio al otro.'Vos no me dejas entrar telefonía yo no te dejo entrar aviones'".