Tras un ajustado referéndum, Uruguay avanza en una serie de reformas que ratifican la gestión de Lacalle Pou

El triunfo del "no" en el referéndum, un "sí" para el gobierno uruguayo

El resultado del referéndum se planteó de una manera "inversa". Se votaba sobre la continuidad de la Ley de Urgente Consideración, pero en este caso, la clave estaba en el "no", que representaba el rechazo a la derogación de la LUC puesta en consideración.

Como el "no" logró más del 51% de los votos, los 135 artículos en revisión no fueron rechazados. En consecuencia, quedaron vigentes, tal como pretendía el gobierno oriental. El resultado final fue de 51,17% a 48,82% a favor del "no".

El primero en salir a confirmar que la ley no sería rechazaba fue el expresidente Julio María Sanguinetti, quien gobernó dos veces el Uruguay y forma parte del Partido Colorado, uno de los integrantes principales de la coalición de gobierno.

Una alerta para el gobierno

El mapa electoral muestra una victoria del "no", o sea, del oficialismo, en la enorme mayoría en todos los distritos del país. Solo perdió en 3 de ellos, pero el Frente Amplio rescató un resultado para el futuro.

El presidente de la fuerza que gobernó con Tabaré y Mujica, Fernando Pereira, apeló a una figura futbolera para comentar el resultado del referéndum: "Les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más, seguro se lo ganamos".

montevideo.jpg Solo en tres departamentos triunfó el rechazo de la ley, entre ellos, la capital, Montevideo. ( Foto: Junta electoral de Uruguay)

El Frente Amplio se quedó con el triunfo en Montevideo, la capital, que concentra el 50% de la población del país.

El futuro de Uruguay tras el referéndum

"Después del 27 viene el 28. Nosotros continuamos con nuestros temas, muchos quedaron postergados por la pandemia", respondió confiado el presidente uruguayo ante los periodistas luego del anuncio del triunfo de su posición en el referéndum.

Lacalle Pou defendió que la ley quede en pie en su conjunto porque "estuvo pensada y debatida con tiempo suficiente" dijo y remató: "Es un marco normativo que contempla la ampliación de derechos".

Un futuro de cara al mundo

“La política de este Gobierno va a seguir siendo abrirse al mundo" definió Lacalle Pou en la conferencia de prensa. Y tuvo una definición que hace pensar inmediatamente en un debate postergado en el Mercosur: "Tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y dejar de participar de un bloque que a veces es demasiado proteccionista”.

"Es una ley pensaba para el bien de todos los uruguayos", dijo con el resultado definitivo Luis Lacalle Pou.