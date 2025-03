¿Tregua inminente? La última revelación de Trump entre los bombardeos de Rusia y Ucrania

Embed

El llamado con Zelensky estuvo precedido por la reiteración de algo que repite desde el primer día de la invasión en 2022: no aceptará ningún acuerdo de paz que implique ceder territorio ucraniano. El mandatario está en visita oficial en Finlandia - un tenar opositor a la invasión rusa - y desde allí dijo que la integridad territorial es "una línea roja que no estamos dispuestos a cruzar".

La conversación entre Trump y Zelensky

Según la Casa Blanca, el diálogo fue muy positivo. Básicamente fue sobre "pedidos y necesidades". En la búsqueda de un alto el fuego. Solo Trump sabe exactamente que escuchó de boca de Putin y de Zelensky. Una tregua de 30 días - pero solo para no atacar instalaciones estratégicas - parece muy poco. No ceder ni un centímetro de la tierra que Ucrania perdió a manos de Rusia también es otro duro escollo. Pese a tres años de ayuda por parte de la OTAN (con los EE.UU. de Biden) Zelensky no pudo recuperar su territorio de manera total.

Sin embargo, Trump dijo que ambos diálogos fueron positivos. El tema para el presidente republicano es "alinear" tanto a Rusia como a Ucrania en un sendero en el que esas exigencias y necesidades puedan discutirse. Y si se discute, la paz solo será posible si las partes ceden en algo.

El "buen camino" del que habló Donald Trump ahora tiene que incorporar a otros actores muy importantes. Como el secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo con ambos mandatarios en guerra. Y tan importante o más es Mike Waltz. El secretario de seguridad nacional de EE.UU. es el designado especialmente por Trump como "negociador" de la propuesta para la paz.

Hay un tercer personaje de la "diplomacia" norteamericana. Es el enviado especial del presidente para Oriente Próximo, Steve Witkoff. Está trabajando para que Trump y Putin puedan encontrarse cara a cara. Witkoff no lo dice, pero la sede más probable para ese encuentro es Arabia Saudita. Rusia, en sus ataques con drones sobre fuentes de energía, no respetó lo que habría acordado o estado de acuerdo Putin con Trump. Pero tiene una respuesta fácil: todavía no hay acuerdo alguno.

Por eso es importante "seguir avanzando", para que estén en la misma senda "los requerimientos y necesidades. Los de los tres: Zelensky, Putin y Trump. Sobre todo, el del norteamericano.