Mundo
Donald Trump
Casa Blanca
CONFLICTO EN VENEZUELA

Trump recibirá este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos mantendrá este jueves un encuentro con la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, en medio del conflicto abierto en Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un escenario atravesado por la incertidumbre política que se abrió en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

Donald Trump va por todo. ahora tiene otro enemigo, dentro de la administración en Estados Unidos. (Foto: A24.com)

La reunión se concretará en un momento sensible para la política exterior de Washington, que pasó a tener un rol activo en las negociaciones vinculadas al futuro institucional del país caribeño luego de la detención del líder chavista durante una operación militar estadounidense en Caracas. Ese hecho derivó en un vacío de poder que fue, de momento, cubierto con la designación de Delcy Rodríguez como presidenta por 90 días, mientras Estados Unidos inició contactos con distintos actores para analizar posibles escenarios de transición, estabilidad y gobernabilidad, en un contexto de crisis económica y social persistente.

El encuentro con Machado forma parte de ese proceso de redefinición. La dirigente opositora se consolidó en los últimos años como una de las principales voces en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y en el reclamo por la liberación de presos políticos, una demanda sostenida por organizaciones internacionales, gobiernos y organismos multilaterales.

Trump reunión petroleras 1
Trump anunció días pasados que recibía a Machado en la Casa Blanca (Foto: Reuters).

En ese marco, Washington comenzó a condicionar su vínculo con Caracas a señales concretas en materia de derechos humanos, aunque las excarcelaciones registradas hasta el momento fueron parciales y limitadas. La cita del jueves aparece así como un gesto político relevante dentro de una estrategia aún en recuerda construcción.

Machado llegará a la Casa Blanca luego de una agenda internacional enfocada en reforzar apoyos diplomáticos. Este lunes se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, donde expuso la situación de los detenidos políticos y solicitó respaldo para quienes permanecen privados de libertad sin garantías judiciales.

La relación entre Trump y la líder opositora fue objeto de seguimiento desde el inicio de la crisis venezolana. Tras la captura de Maduro, el mandatario estadounidense evitó respaldarla públicamente como figura central de una eventual transición y planteó la necesidad de evaluar su rol en el nuevo escenario político. Con el correr de los días, sin embargo, reconoció la conveniencia de mantener un diálogo directo para analizar su posible participación en el proceso de reorganización institucional.

La reunión también se da mientras Estados Unidos revisa su estrategia económica hacia Venezuela. Trump anunció recientemente la suspensión de una segunda ronda de ataques, tras lo que consideró señales de cooperación desde Caracas y la liberación parcial de presos políticos. En paralelo, la Casa Blanca analiza alternativas para la reconstrucción del país, con especial interés en el sector energético, aunque grandes compañías petroleras expresaron reparos por la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad política.

Al mismo tiempo, Washington sigue de cerca el impacto regional de la crisis venezolana, que generó una de las mayores olas migratorias del hemisferio. Varios países de América Latina y el Caribe continúan recibiendo millones de venezolanos, mientras Estados Unidos estudia mecanismos de cooperación regional para mitigar los efectos humanitarios y económicos del colapso.

Sin anuncios ni definiciones inmediatas previstas, el encuentro del jueves se perfila como un movimiento significativo en el rediseño de la política estadounidense hacia Venezuela. En un contexto aún abierto y volátil, el diálogo entre Trump y Machado expone la intención de la Casa Blanca de escuchar a referentes de la oposición mientras se evalúan posibles caminos hacia una transición con respaldo interno e internacional.

Noticia en desarrollo...

