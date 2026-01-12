Trump recibirá este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca

Machado llegará a la Casa Blanca luego de una agenda internacional enfocada en reforzar apoyos diplomáticos. Este lunes se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, donde expuso la situación de los detenidos políticos y solicitó respaldo para quienes permanecen privados de libertad sin garantías judiciales.

La relación entre Trump y la líder opositora fue objeto de seguimiento desde el inicio de la crisis venezolana. Tras la captura de Maduro, el mandatario estadounidense evitó respaldarla públicamente como figura central de una eventual transición y planteó la necesidad de evaluar su rol en el nuevo escenario político. Con el correr de los días, sin embargo, reconoció la conveniencia de mantener un diálogo directo para analizar su posible participación en el proceso de reorganización institucional.

La reunión también se da mientras Estados Unidos revisa su estrategia económica hacia Venezuela. Trump anunció recientemente la suspensión de una segunda ronda de ataques, tras lo que consideró señales de cooperación desde Caracas y la liberación parcial de presos políticos. En paralelo, la Casa Blanca analiza alternativas para la reconstrucción del país, con especial interés en el sector energético, aunque grandes compañías petroleras expresaron reparos por la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad política.

Al mismo tiempo, Washington sigue de cerca el impacto regional de la crisis venezolana, que generó una de las mayores olas migratorias del hemisferio. Varios países de América Latina y el Caribe continúan recibiendo millones de venezolanos, mientras Estados Unidos estudia mecanismos de cooperación regional para mitigar los efectos humanitarios y económicos del colapso.

Sin anuncios ni definiciones inmediatas previstas, el encuentro del jueves se perfila como un movimiento significativo en el rediseño de la política estadounidense hacia Venezuela. En un contexto aún abierto y volátil, el diálogo entre Trump y Machado expone la intención de la Casa Blanca de escuchar a referentes de la oposición mientras se evalúan posibles caminos hacia una transición con respaldo interno e internacional.

Noticia en desarrollo...