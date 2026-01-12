La China Suárez y Rufina Cabré patinaron juntas en Estambul: las fotos que compartió la actriz
Madre e hija disfrutaron de una salida distinta en pleno invierno europeo y las imágenes no tardaron en generar repercusión en redes sociales. Mirá.
12 ene 2026, 19:47
Instalada por estos días en Estambul,Eugenia “la China” Suárez volvió a abrir una ventana a su intimidad familiar a través de sus redes sociales. Esta vez, la protagonista fue una salida distinta y cargada de complicidad junto a Rufina Cabré, con quien disfrutó de una pista de hielo en pleno invierno europeo.
Las postales no tardaron en circular entre sus seguidores: sonrisas, miradas cómplices y pequeños momentos de diversión que reflejan el fuerte lazo entre madre e hija. En uno de los clips, incluso, se la ve a la actriz deslizándose sobre el hielo, mientras la nena la acompaña a pocos metros, entre risas y gestos de entusiasmo.
Como suele ocurrir cada vez que aparece en público, el look de la China también llamó la atención. Eligió un outfit oscuro con detalles llamativos y un estilo moderno, mientras que Rufina optó por una vestimenta cómoda, ideal para una tarde de paseo y movimiento.
El reencuentro se dio luego de que la niña participara de un importante evento familiar en la Argentina: la reciente boda de su papá, Nicolás Cabré, con Rocío Pardo. Tras esa celebración, Rufina viajó para pasar unos días junto a su mamá en Turquía.
Días antes de esta salida, la actriz ya había mostrado otro motivo de orgullo: los logros deportivos de su hija en una competencia de natación. A través de un posteo, la felicitó públicamente y celebró sus medallas, dejando en evidencia el vínculo cercano que mantienen.
Una vez más, la China eligió compartir un fragmento de su vida cotidiana lejos del país, y la respuesta del público no se hizo esperar, con miles de reacciones y comentarios que destacaron la ternura del momento.
La promesa de amor más fuerte de Mauro Icardi a la China Suárez
Mauro Icardi arrancó el 2026 apostando fuerte al amor que vive con la China Suárez y habría dado un paso clave de cara a los próximos meses.
En el ciclo DDM (América TV) soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: el futbolista le habría prometido casamiento a la actriz durante la cena de Año Nuevo.
“Vimos a un Mauro Icardi con la China cenando en un restaurante. ¿Hubo reproches en esa cena? No, pero tengo información de que más que reproche, hubo una promesa”, lanzaron al aire generando gran intriga.
“Después de las 12 de la noche, cuando ya estaban brindando en este restaurante muy paquete de Estambul, el señor Mauro Icardi mirándole a los ojos a la China le dijo: ‘te prometo que este año… ¡hay casamiento!’”, agregaron en el programa que conduce Mariana Fabbiani.
Y en ese sentido se remarcó como indicio a ese gran plan de amor: “Hace un par de días le dio una joya muy importante, un reloj y un anillo. Para mí es como un antes, una especie de compromiso”, añadieron.
“Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”, aseguraron en cuanto a la situación civil del deportista tras la separación de Wanda Nara.