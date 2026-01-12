La China Suárez y Rufina Cabré patinaron juntas en Estambul: las fotos que compartió la actriz

Días antes de esta salida, la actriz ya había mostrado otro motivo de orgullo: los logros deportivos de su hija en una competencia de natación. A través de un posteo, la felicitó públicamente y celebró sus medallas, dejando en evidencia el vínculo cercano que mantienen.

Una vez más, la China eligió compartir un fragmento de su vida cotidiana lejos del país, y la respuesta del público no se hizo esperar, con miles de reacciones y comentarios que destacaron la ternura del momento.

La promesa de amor más fuerte de Mauro Icardi a la China Suárez

Mauro Icardi arrancó el 2026 apostando fuerte al amor que vive con la China Suárez y habría dado un paso clave de cara a los próximos meses.

En el ciclo DDM (América TV) soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: el futbolista le habría prometido casamiento a la actriz durante la cena de Año Nuevo.

“Vimos a un Mauro Icardi con la China cenando en un restaurante. ¿Hubo reproches en esa cena? No, pero tengo información de que más que reproche, hubo una promesa”, lanzaron al aire generando gran intriga.

“Después de las 12 de la noche, cuando ya estaban brindando en este restaurante muy paquete de Estambul, el señor Mauro Icardi mirándole a los ojos a la China le dijo: ‘te prometo que este año… ¡hay casamiento!’”, agregaron en el programa que conduce Mariana Fabbiani.

Y en ese sentido se remarcó como indicio a ese gran plan de amor: “Hace un par de días le dio una joya muy importante, un reloj y un anillo. Para mí es como un antes, una especie de compromiso”, añadieron.

“Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”, aseguraron en cuanto a la situación civil del deportista tras la separación de Wanda Nara.