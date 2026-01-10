Donald Trump firmó un decreto para blindar fondos petroleros de Venezuela en el Tesoro de EE. UU.
La medida tomada por el presidente norteamericano busca evitar que acreedores privados y procesos judiciales embarguen los ingresos generados por la venta de crudo.
Trump declara emergencia nacional y blinda fondos petroleros de Venezuela en el Tesoro de EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara un estado de emergencia nacional para proteger los ingresos petroleros de Venezuela depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de EE. UU. y evitar embargos, incautaciones o reclamos judiciales de acreedores, informaron fuentes oficiales y medios internacionales.
La medida fue anunciada por la Casa Blanca y busca salvaguardar los fondos petroleros venezolanos frente a posibles procesos legales que podrían poner en riesgo esos recursos.
Según el texto oficial, la orden declara que los fondos derivados de la venta de petróleo venezolano, denominados “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros ” en las cuentas del Tesoro, son propiedad soberana de Venezuela y están bajo custodia del Gobierno de EE. UU., lo que impide que sean objeto de embargos o sentencias judiciales privadas.
Puntos clave de la orden:
Blindaje judicial: se dejan sin efecto procesos de embargo, gravámenes o ejecuciones contra los ingresos petroleros.
Custodia gubernamental: el Gobierno estadounidense actuará como custodio de los fondos, sin participar directamente en el mercado, hasta que se determine su destino soberano.
Seguridad nacional: la orden argumenta que permitir juicios o embargos constituiría una “amenaza extraordinaria” para la política exterior y la seguridad nacional de EE. UU.
Fuentes y contexto de la medida
La decisión forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Trump hacia la economía energética de Venezuela, cuya industria petrolera representa una de las bases de su economía global. Medios internacionales señalan que la medida busca impedir que tribunales o acreedores se apropien de aproximadamente 2.5 mil millones de dólares en ingresos petroleros actualmente bajo custodia estadounidense.
La orden se produce en un momento de tensiones geopolíticas y cambios en el control de la industria petrolera venezolana, con el objetivo declarado de favorecer la estabilidad económica y política en el país sudamericano.
¿Cómo afecta esto a Venezuela?
La Casa Blanca indicó que será el Secretario de Estado quien determine la disposición final de estos recursos, en representación de lo que Washington considere el gobierno legítimo de Venezuela, con la intención de que los ingresos contribuyan a “reconstruir” la economía venezolana bajo supervisión estadounidense.
El blindaje de los fondos petroleros apunta a proteger activos claves en medio de procesos legales internacionales y reclamos de compañías y acreedores, reafirmando el rol estratégico que tiene el crudo venezolano en la política energética y exterior de Estados Unidos.