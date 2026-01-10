Donald Trump firmó un decreto para blindar fondos petroleros de Venezuela en el Tesoro de EE. UU.

La orden se produce en un momento de tensiones geopolíticas y cambios en el control de la industria petrolera venezolana, con el objetivo declarado de favorecer la estabilidad económica y política en el país sudamericano.

La industria petrolera moderna de Venezuela comenzó a principios del siglo XX.

¿Cómo afecta esto a Venezuela?

La Casa Blanca indicó que será el Secretario de Estado quien determine la disposición final de estos recursos, en representación de lo que Washington considere el gobierno legítimo de Venezuela, con la intención de que los ingresos contribuyan a “reconstruir” la economía venezolana bajo supervisión estadounidense.

El blindaje de los fondos petroleros apunta a proteger activos claves en medio de procesos legales internacionales y reclamos de compañías y acreedores, reafirmando el rol estratégico que tiene el crudo venezolano en la política energética y exterior de Estados Unidos.