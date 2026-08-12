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¿SE RETIRA?

"Tengo bastantes dudas": Lionel Messi puso en suspenso su continuidad en el fútbol tras el fallecimiento de su padre

Lionel Messi despidió a su padre con un emotivo mensaje y dejó en suspenso su futuro en el fútbol: "Tengo bastantes dudas".

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Tras el fallecimiento de su padre

Tras el fallecimiento de su padre, Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol. 

El capitán de la Selección Argentina atraviesa uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida personal y profesional. Tras la muerte de su padre, ocurrida recientemente, el astro rosarino utilizó sus redes sociales para compartir una sentida despedida que rápidamente sacudió al mundo del deporte, al dejar en claro que su continuidad en las canchas se encuentra repleta de incertidumbre.

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En el tramo más impactante de su carta abierta, Messi se sinceró sobre el vacío que le deja esta pérdida y el replanteo que atraviesa respecto a su carrera: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Cómo era el vínculo entre Lionel Messi y su padre a lo largo de su carrera

El mensaje del capitán argentino dejó al descubierto la enorme influencia que su padre tuvo desde el inicio mismo de su trayectoria deportiva. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, recordó con afecto, destacando que su progenitor jamás se ausentaba de los partidos y cumplía múltiples roles en su vida: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”.

Asimismo, el referente de la Selección reconoció que, a pesar de los debates o diferencias cotidianas, el tiempo siempre terminaba dándole la razón a los consejos familiares: “Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

Qué significaba para Jorge ver a Lionel Messi jugar al fútbol

En medio del dolor por la despedida, el delantero también resaltó el orgullo y la alegría íntima que su padre experimentaba al verlo desplegar su talento dentro de una cancha, lejos de los flashes públicos pero con un fuerte sentido de complicidad familiar. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se me enteren los otros, verme jugar a mí”, concluyó el capitán, dejando una profunda huella en sus seguidores mientras define los próximos pasos de su vida y de su carrera profesional.

La carta completa de Messi a su padre Jorge

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se me enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.

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