Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén y encendió la alarma global
El proyectil cayó a unos metros del Monte del Templo. No hubo heridos, pero se produjo un importante cráter y los servicios de emergencia trabajaron en aislar el lugar y examinar los daños.
Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén y encendió la alarma global.
Un misil lanzado desde Iránimpactó este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una de las zonas más sensibles desde el punto de vista histórico, religioso y geopolítico. El proyectil cayó a pocos metros del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo (Haram al-Sharif), lo que generó máxima preocupación internacional.
Según informaron los servicios de emergencia y la agencia AFP, no se registraron víctimas, aunque el ataque provocó daños materiales en un estacionamiento cercano. El episodio se da en medio de una creciente escalada en Medio Oriente, con impacto directo en la seguridad global y los mercados energéticos.
Imágenes difundidas por la televisión israelí mostraron una columna de humo elevándose junto a las murallas de la ciudad y un cráter en una vía próxima a los barrios judío y armenio. Testigos reportaron fuertes explosiones tras la activación de las alarmas antimisiles.
La policía de Israel desplegó un amplio operativo para recolectar restos del proyectil y fragmentos de interceptores, mientras se restringieron los accesos a la Ciudad Vieja. Equipos de rescate trabajaron en el perímetro afectado y continúan evaluando posibles riesgos en la zona.
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Fuentes oficiales confirmaron que no hubo heridos de gravedad, aunque la situación se mantiene bajo estricta vigilancia por la cercanía del impacto con sitios sagrados.
Escalada en Medio Oriente y tensión internacional
El ataque se produce en un contexto de alta tensión entre Irán y actores regionales, con repercusiones directas en la política internacional. En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó con dureza a los países de la OTAN por su rol en el conflicto.
“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel”, afirmó el mandatario, quien también criticó la falta de apoyo para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.
Crisis en el Estrecho de Ormuz y suba del petróleo
La ofensiva estadounidense en la región apunta a asegurar el tránsito en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Washington desplegó aviones A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para neutralizar amenazas iraníes en la zona. A pesar de los ataques, Irán mantiene capacidad ofensiva, resguardada en bases subterráneas y posiciones estratégicas.
El conflicto ya impacta en los mercados: el precio del crudo Brent superó los 100 dólares por barril, mientras crece la incertidumbre por el abastecimiento global. Además, el Parlamento iraní analiza aplicar peajes a buques internacionales, lo que podría aumentar su influencia sobre el comercio energético.