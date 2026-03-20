Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén y encendió la alarma global. 

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Fuentes oficiales confirmaron que no hubo heridos de gravedad, aunque la situación se mantiene bajo estricta vigilancia por la cercanía del impacto con sitios sagrados.

Escalada en Medio Oriente y tensión internacional

El ataque se produce en un contexto de alta tensión entre Irán y actores regionales, con repercusiones directas en la política internacional. En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó con dureza a los países de la OTAN por su rol en el conflicto.

“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel”, afirmó el mandatario, quien también criticó la falta de apoyo para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

T7KAX63TBVACRBRZK5QDRS7N7A Los servicios de emergencia inspeccionan los daños en Jerusalén (REUTERS)

Crisis en el Estrecho de Ormuz y suba del petróleo

La ofensiva estadounidense en la región apunta a asegurar el tránsito en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Washington desplegó aviones A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para neutralizar amenazas iraníes en la zona. A pesar de los ataques, Irán mantiene capacidad ofensiva, resguardada en bases subterráneas y posiciones estratégicas.

El conflicto ya impacta en los mercados: el precio del crudo Brent superó los 100 dólares por barril, mientras crece la incertidumbre por el abastecimiento global. Además, el Parlamento iraní analiza aplicar peajes a buques internacionales, lo que podría aumentar su influencia sobre el comercio energético.