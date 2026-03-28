Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas. 

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Desde Israel, en tanto, señalaron que uno de los periodistas fallecidos era presuntamente un agente de inteligencia vinculado a Hezbolá, aunque hasta el momento no se presentaron pruebas que respalden esa acusación.

Denuncian más ataques a hospitales y personal de salud

En paralelo, el ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine, denunció que al menos nueve socorristas murieron este sábado en otros bombardeos israelíes que también impactaron en centros médicos del sur del país.

Captura Israel sostiene que uno de los fallecidos era un agente de inteligencia de Hezbolá "disfrazado".

Según detalló el funcionario, los ataques alcanzaron a nueve hospitales y elevan a más de 51 los trabajadores sanitarios fallecidos desde el inicio del conflicto.

La escalada de violencia en la región continúa generando preocupación internacional, especialmente por el impacto en civiles, periodistas y personal médico, sectores protegidos por el derecho internacional humanitario.