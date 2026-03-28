Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas
Los reporteros pertenecían a los canales Al Manar y Al Mayadeen. Israel sostiene que uno de los fallecidos era un agente de inteligencia de Hezbolá "disfrazado".
Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas.
Al menos tres periodistas libaneses y un camarógrafo murieron este sábado en un ataque aéreo atribuido a Israel en la región de Jezzine, en el sur del Líbano. El hecho fue confirmado por los propios medios afectados y uno de los fallecidos sería un agente de inteligencia de Hezbolá "disfrazado".
Entre las víctimas fatales se encuentran Ali Shaib, reportero del canal Al Manar; Fátima Fatouni, corresponsal de Al Mayadeen; y el fotoperiodista Mohamed Fatouni, también de ese medio y hermano de la periodista. Según se informó, los trabajadores de prensa se trasladaban en un vehículo cuando fueron alcanzados por el bombardeo.
De acuerdo con los reportes iniciales, el ataque se produjo en la zona de Jazín y el vehículo habría sido impactado en dos ocasiones, tal como muestran imágenes difundidas en redes sociales. El episodio vuelve a poner en foco la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto.
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, calificó lo ocurrido como “un crimen flagrante que viola todas las leyes y acuerdos que protegen a los periodistas”, y exigió explicaciones por el ataque.
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Desde Israel, en tanto, señalaron que uno de los periodistas fallecidos era presuntamente un agente de inteligencia vinculado a Hezbolá, aunque hasta el momento no se presentaron pruebas que respalden esa acusación.
Denuncian más ataques a hospitales y personal de salud
En paralelo, el ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine, denunció que al menos nueve socorristas murieron este sábado en otros bombardeos israelíes que también impactaron en centros médicos del sur del país.
Según detalló el funcionario, los ataques alcanzaron a nueve hospitales y elevan a más de 51 los trabajadores sanitarios fallecidos desde el inicio del conflicto.
La escalada de violencia en la región continúa generando preocupación internacional, especialmente por el impacto en civiles, periodistas y personal médico, sectores protegidos por el derecho internacional humanitario.