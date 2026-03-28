EEUU afirmó que Irán divulga mentiras "para esconder" el debilitamiento de su capacidad militar.

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En paralelo, el Centcom publicó imágenes de ataques contra embarcaciones iraníes y aseguró que la Armada de Irán ya no podrá hostigar el transporte marítimo internacional como lo hacía en el pasado. “Durante décadas, los buques iraníes han amenazado las rutas comerciales, pero esos días han terminado”, indicaron.

Escalada militar y tensión creciente en la región

El cruce de versiones se da en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, tras el ataque a una base aérea en Arabia Saudí ocurrido el viernes, en el que al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

A un mes del inicio del conflicto, que comenzó el 28 de febrero, el saldo incluye 13 soldados estadounidenses muertos y cerca de 300 heridos, según datos difundidos por fuentes oficiales.

En paralelo a los enfrentamientos, Washington y Teherán mantienen contactos indirectos con la mediación de Pakistán, en un intento por desescalar la situación. En ese marco, Trump decidió postergar hasta el 6 de abril el ultimátum que había dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

LUDL457M5RA6XDPE4VIGYDETCI Fuego y humo se elevan después de que un dron golpeara un depósito de combustible de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. (AP Foto)

Refuerzos militares y posible ofensiva

Mientras continúan los combates, Estados Unidos reforzó su presencia en la región con el despliegue del buque anfibio USS Tripoli, acompañado por unos 3.500 marinos y unidades de combate. La embarcación, considerada una pieza clave dentro del Grupo Anfibio Tripoli, llegó a la zona de operaciones bajo el mando del Centcom.

El envío de refuerzos se suma a versiones que indican que el Pentágono evalúa desplegar hasta 10.000 soldados adicionales en Oriente Medio, en medio de un escenario cada vez más volátil.

En este contexto, Washington no descarta una eventual operación terrestre en territorio iraní, lo que incrementó las amenazas de Teherán de intensificar sus ataques contra intereses estadounidenses e israelíes en la región, así como reforzar su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

La guerra también impacta en la política interna de Estados Unidos, donde el aumento del precio del combustible y la intervención militar generan tensiones, especialmente en un escenario en el que Trump había basado su campaña en evitar nuevos conflictos en el exterior.