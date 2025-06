"Un titán sentenciado": el análisis que hizo el New York Times sobre el fallo de la Corte contra Cristina

La nota repasa que los tres integrantes de la Corte Suprema desestimaron los múltiples planteos del recurso que llegó al máximo tribunal. No se hicieron de manera ordenada ni presentaron los reparos concretos que objetaban. En consecuencia, la pena, quedó firme definitivamente.

El artículo concuerda en recordar lo mismo que la prensa argentina. Esta es una -y no la más importante- de las causas que enfrenta Cristina Kirchner.

"La expresidenta enfrenta varios asuntos legales más, entre ellos acusaciones de lavado de dinero, de organizar una trama de corrupción en obras públicas y de conspirar con Irán para encubrir el papel que se sospecha que el país jugó en el ataque en 1994 a un centro comunitario judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas", concluye el artículo firmado por Politti.

Las reacciones de políticos del exterior afines a Cristina

La ratificación de la condena motivó una serie de reacciones de políticos simpatizantes con Cristina Kirchner. La enorme mayoría, latinoamericanos y, también, el expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, planteó: "Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región". Lo mismo hizo desde Bolivia el presidente Luis Arce. "Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina Fernández, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular", dijo Arce.

Por su parte, Evo Morales, calificó como "injusta" la sentencia. "No es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo", dijo Morales, procesado en Bolivia por abuso de menores.

Otro líder de dudosa legitimidad en apoyar a Cristina Fernández fue el gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado, el gobierno bolivariano declaró como un "golpe político y judicial" contra la expresidenta, "líder histórica del peronismo, de la oposición y del pueblo argentino, víctima hoy de una persecución brutal, impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de Javier Milei", expresó el texto.

tapa del NYT sobre CFK .jpg El artículo del New York Times sobre la condena definitiva a Cristina Fernández de Kirchner. (foto: NYT)

También se conoció un pronunciamiento del Grupo de Puebla. "Denunciamos frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política", dijeron. Luego, señalaron: "Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido".

Entre los firmantes del comunicado figuran los expresidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Ecuador, Rafael Correa; de Colombia, Ernesto Samper; y de España, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras figuras.

Extrañamente, aún no hay un pronunciamiento oficial de Lula da Silva. El presidente brasileño recibió un apoyo in situ de Alberto Fernández cuando era candidato presidencial y Lula estaba preso por la causa del Lava Jato. Pero por el momento, su cuenta no tiene referencias hacia Cristina Fernández de Kirchner.