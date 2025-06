Cristina Kirchner condenada: qué dijeron los medios internacionales y cómo impactó la noticia.

Conocida la sentencia firme emitida por la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, quien deberá purgar seis años de prisión y enfrentar la prohibición perpetua a cargos públicos, el impacto de la noticia recorrió el mundo. La prensa internacional le dedicó espacios centrales como The New York Times, El País de Uruguay, O Globo de Brasil, Bloomberg y el Financial Times, entre otros que se hicieron eco de la información.