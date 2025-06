Cristina Kirchner presa: 5 dudas políticas que deja la decisión histórica de la Corte

La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Aunque no está claro si va a ir a la cárcel (o si obtiene la prisión domiciliaria), el hecho va a tener un efecto político inmediato: el fallo establece que estará inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos y no podrá ser candidata ni ahora ni nunca. Vale recordar que no hay ninguna instancia de apelación frente a la Corte Suprema de Justicia. Cristina podrá ir a foros internacionales a denunciar persecución, pero cualquier resolución por parte de esas instancias no tiene carácter vinculante.