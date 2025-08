Un zoológico propone donar a mascotas que estén por morir, aunque para un cruento propósito

Embed

Procesamiento de mascotas en un zoológico

En concreto, el zoológico está en la ciudad de Aalborg en Dinamarca. Tiene un enorme espacio con recintos que son amplios y no meras jaulas. Por eso, los visitantes pueden disfrutar de ver ejemplares de leones, tigres, jirafas y avestruces imponentes. También orangutanes y suricatas. Pero para cualquier zoo, la alimentación de estos bichos es un problema por el manejo de los costos.

cartel zoo dinamaarca

Ante esta dificultad, tuvieron esta "original" idea. Si una persona tiene una mascota en los últimos momentos de su vida, en lugar de sacrificarla o esperar a que muera, en Aalborg le proponen entregársela. Tras un procedimiento de eutanasia se convertirá en el alimento de los animales del lugar.

La publicación enlazaba con el sitio web del zoológico, que describía el proceso para donar caballos como alimento. "Nuestras necesidades varían a lo largo del año y puede haber una lista de espera", explica el sitio web.

En el caso de los caballos, se deben cumplir ciertas condiciones, como que no hayan recibido tratamiento reciente por ninguna enfermedad. "El caballo será entregado vivo al Zoológico de Aalborg, donde un cuidador y un veterinario le practicarán la eutanasia y luego lo sacrificarán", indica el sitio web del zoológico.

El zoo también acepta pollos, conejos y cobayos entre semana. Pero esta manera de conseguir alimentos para los depredadores causó una oleada de protestas.

tigre zoo de dinamarca

El método de conseguir alimentos, objetado

Como la publicación se hizo por la página del zoo danés en Facebook, rápidamente se conoció en todo el mundo. Y así fue que llego la respuesta al poco tiempo. Muchas fueron de total reprobación. Es cierto que quienes respondieron pusieron una cuestión sentimental por delante del utilitarismo de la "cadena de la alimentación".

"Una terrible tendencia a la indiferencia hacia los animales en Dinamarca", señaló un usuario. Otro escribió que "alimentar con las mascotas es absolutamente inaceptable". El zoológico de Aalborg, por su parte, decidió no responder de inmediato a la solicitud de comentarios.

zoo dinamarca aclaración

No obstante, como las críticas no cesaron (fueron en aumento), finalmente sus autoridades tuvieron que sacar una aclaración. Pero a medias. Publicaron una "ACTUALIZACIÓN" que dice: "Debido al gran interés internacional, hemos elegido cerrar la sección de comentarios de este post. Entendemos que la publicación despierta sentimientos e interés, pero la retórica de odio y maliciosa no es necesaria -y te instamos a preservar el buen tono. Con gusto. respondemos preguntas en inbox o por correo electrónico".

Es decir, cerraron el ida y vuelta de las redes por los insultos y ataques recibidos. Pero sobre el fondo de la cuestión, nada. Conseguir alimento para los depredadores es muy caro. Y esta es una manera de obtenerlo. Aunque haya un debate que se inspira en los sentimientos de cariño por las mascotas.